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〈中部〉虎尾殯葬業務e化 上網即時查

2017-03-14

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾鎮公所殯葬所行政透明化，透過四合一軟體，民眾上網即可查詢火化、殯儀、納骨、公墓等四項業務辦理情形，減少外界對殯葬業務有「黑箱作業」的質疑，讓殯葬服務更正常化。

虎尾鎮公所主秘周瑛坤說，虎尾是繼嘉義、高雄之後，全國第三個執行殯葬行政公開化的單位，公所斥資一百廿三萬元將殯葬業務資訊ｅ化，民眾可以手機上網即時查詢火化、殯儀、納骨、公墓等業務辦理情形，相關資訊在殯葬所家屬休息室螢幕同步播放。

周瑛坤表示，目前殯葬所有運作的火化爐有四具，每天可火化廿具大體，另有兩具火化爐維修中，公所也積極爭取經費增建四具火化爐，從四月開始，殯葬所將天天受理火化業務，傳統的吉時時間有限，家屬也會因為爭火化時段而引發紛爭，因此希望大家能有「圓滿就是功德」的觀念，時時都是吉時，讓火化業務更順暢。

代表會主席丁學忠也指出，殯葬所為杜絕紅包文化，已將撿骨師納入約聘僱人員中，過去撿骨師沒有薪水，所得來自遺屬的紅包，現在明定每次撿骨收費八百元，納入公庫，撿骨師薪水由公家支付，過程透明化，已有效降低紅包文化。

丁學忠表示，過去殯葬業務未公開透過化，常衍生家屬請託民意代表「喬」火化時間問題，未來業務透明化後，舊文化也可隨之革新。

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