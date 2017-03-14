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〈中部〉爭議17年 太保第8公墓清明前完遷

2017-03-14

〔記者蔡宗勳／太保報導〕嘉義縣太保市公所辦理第八公墓臨時納骨塔遷移案，正加緊腳步作業，預計清明節前完成，歷經十七年的墓園之爭，終告圓滿落幕。

太保市第八公墓位於縣治特區東北隅、距離故宮南院基地僅五百公尺，民國八十八年公告徵收遷移，當時以鐵皮搭建臨時納骨塔安奉骨骸，但等到市有納骨塔啟用，卻因補償等問題談不攏而未能遷移，延宕多年，致周邊縣有土地價值滑落，骨骸也長期安奉在簡陋鐵皮屋。

建商捐700萬元 助遷移骨骸

兩年前，太保市長黃榮利上任後到東勢里召開協調會，逐漸取得鄉親共識，並有建商慨捐七百萬元敦親睦鄰，贊助遷移骨骸每個一萬五千元，決議在今年清明節前遷移。

太保市公所去年十一月底已進行無主骨骸五百一十七具的重新曝曬、清理包裝等工作，並辦理祭拜儀式，遷移安奉至市有納骨堂附屬建物「群靈祠」，另臨時納骨塔西北角的樹林還有為數不詳無主墳墓，也由公所辦理發包撿骨。黃榮利說，東勢厝墓園爭議歷時十七年，最終在自救會禮讓與建商相挺下，得以圓滿落幕，預計清明節前將鐵皮屋拆除，並將埋葬地底下無嗣祖墳全面清理乾淨，移奉太保市公塔，每年清明節、中元節舉辦法會祭拜；第八公墓基地淨空後，將交給縣府，不管做為宗教園區或公園，周邊土地利用價值大增，並串聯東勢里新舊部落，繁榮可期。

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  • 嘉義縣太保市第八公墓鐵皮屋臨時納骨塔，預計於清明節前拆除。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣太保市第八公墓鐵皮屋臨時納骨塔，預計於清明節前拆除。（記者蔡宗勳攝）

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