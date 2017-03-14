〈中部〉公車動態看板 嘉市48站牌今年設

2017-03-14

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕為讓搭公車民眾更精準掌握公車動態，嘉義市九年前建置智慧型運輸系統的嘉義公車捷運（BRT），今年也將在四十八個候車亭及站牌，裝設動態資訊看板，最快下月陸續裝置。

市交通觀光處交通工程科長賴義龍說，目前規劃二十四個候車亭，以附掛式建置動態資訊看板，另二十四個無候車亭站牌，則加裝獨立式看板，將提供公車站點、到站時間等資訊。

市交觀處交通行政科長盧家慧表示，市區公車的動態資訊，經交通部公路總局統整，可在公路客運乘車資訊查詢系統網站瀏覽，或手機應用程式查詢。BRT因主要延續民眾搭乘高鐵的高速效率，因此除候車亭裝有動態資訊看板，讓民眾精確掌握公車到站時間，還結合專用道、優先號誌，讓車輛優先通行。

嘉義縣公車處長吳金對說，公路總局研發全國通用的公車動態資訊網及手機應用程式服務，嘉義縣公車已採用，而智慧型站牌也在九十七年間建置二十八座，皆位於乘客較多的主要候車站亭。