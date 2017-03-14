〈中部〉雲林智慧公車站牌 4月底前設50座

2017-03-14

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣公車智慧化系統上路，乘客透過公車動態系統及智慧型站牌所顯示即時公車到站資訊，掌握車班時間，不必再傻傻苦等。

縣府工務處副處長黃凱達指出，公車智慧化系統於台灣燈會期間已完成試運轉，系統穩定，現在包括斗六火車站、斗南火車站、日統客運斗六站、西螺轉運站、台大虎尾院區等均已裝置，四月底前全縣將設置五十座顯示智慧型站牌，範圍涵蓋斗六、虎尾、西螺、斗南等鄉鎮市。

黃凱達指出，縣府公共運輸系統密度與路線雖比不上都會區，但仍是許多民眾、學生、長輩出門最仰賴的交通工具，透過這套系統，讓公車族不必擔心錯過班次，須在公車站牌苦等的困擾。

智慧站牌第一階段以「101」、「102」、「201」三條公車路線為優先裝置，前二條是斗六市區公車，後者則是高鐵雲林站至斗六接駁專車，提供乘客更方便乘車資訊。

雲科大吳姓學生說，雖然公車有排定班次，但以前搭公車因為縣內公車密度不高，擔心錯過車班又要等上二、三十分鐘，甚至更久，都不敢買飲料或上廁所，有了這套系統，就不用擔心錯過公車。

黃凱達說，智慧公車站牌是由公路總局補助經費，可以顯示公車即時動態，及到站路線；未來還會完成公車動態資訊網、行動APP服務，納入公車動態、轉乘規劃、附近站牌、常用站牌、到站提醒及時刻表票價等，滿足民眾對於公車資訊服務需求，提升公車服務品質與運能。