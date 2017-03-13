〈南部〉專研台灣史 名人盧嘉興故居掛牌

2017-03-13

〔記者蔡文居／台南報導〕位於中西區友愛街的盧嘉興故居（盧嘉興紀念館後方）昨天由市府舉行名人故居掛牌儀式，由市長賴清德與家屬於故居掛上紀念牌，包括奇美創辦人許文龍、立委陳亭妃、藝文界人士及盧嘉興家屬等多人出席見證。賴清德推崇盧嘉興對台灣史治學所付出的心力及貢獻，從相關著作更可看出他對台灣的熱愛。

盧嘉興先生（一九一八至一九九二年）治學勤奮，自號「廢廬主人」，為自學有成的民間學者。他專情於台灣史，長期擔任台南市文獻委員會委員，著有《台南縣志稿》、《台灣研究彙集》廿四冊、《輿地纂要》等書。其中《鹿耳門地理演變考》並於一九六四年獲中國學術著作獎殊榮。

賴清德表示，盧嘉興是南市第一位名列學術教育類的歷史名人，盧先生的學經歷於學術教育並不是直接相關，全靠他努力不懈的自學而來。他平時白天要上班，晚上仍不忘情於寫作，假日還為了寫作需要到處採訪或是做田野調查，憑著濃厚的興趣、堅定的毅力以及親人的支持鼓勵，努力自修完成一篇篇的文章。

位於故居前的「盧嘉興紀念館」於二○一四年七月開幕。紀念館一樓展示盧嘉興生平使用的文具、文獻考察工具、生平著作和藝術創作等；二樓以林媽利醫師《我們滴著不同的血液》為主題，展示台灣人祖先的血統來源及與非洲、中亞和雲南的關聯性；三樓則展示台灣清末以降的藝術家創作及新生代藝術家作品。

文化局表示，市府至去年已完成十四處名人故居掛牌，今年初完成黃清舞、許藏春故居掛牌，昨天掛牌的盧嘉興故居則為今年第三處掛牌的故居。

岳王廟祭典 循古禮唱《滿江紅》

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕主祀宋朝名將岳飛的仁德區岳王廟，昨天舉辦民族英雄岳武穆王九百一十四週年的誕辰慶典，全程依循古制進行，莊嚴、隆重，還邀請高階軍官到場，協助糾儀，在傳統祭禮中頗為罕見，地方各界參拜，活動在主題曲《滿江紅》的合唱歌聲中結束，引人矚目。

全台各地主祀岳飛的廟宇並不多見，仁德區的岳王廟草創於清朝道光時期，迄今歷史近一百七十年，五度整修、重建後，為目前所見的規模，遠近馳名。

昨天是農曆二月十五日，相傳為岳飛的誕辰，廟方為主祀神明舉辦祭典，並廣邀地方各界參與，共同慶生，由仁德區長郭鴻儀擔任正獻官，帶領信眾們參拜，特別設立的糾儀官，則是陸軍飛行訓練部副指揮官林鎮輔。

從迎神、進饌開始，一直到主祭者三獻禮，以及各界信眾上香參拜等，全程都在國樂的伴奏下，依循古制進行，場面莊嚴。

最後參拜信眾與學生們大合唱岳飛的《滿江紅》，在激昂的歌聲中，九百一十四週年的岳武穆王誕辰祭典圓滿落幕。