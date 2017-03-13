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〈南部〉擴大植樹 預約自行車道綠蔭

2017-03-13

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕昨天是植樹節，仁德、山上、新市等區都舉辦了應景的造林活動，合計種下一千兩百株的茄苳、阿勃勒、七里香、金露花及洋紅風鈴木等，攜手為地球減碳盡份心力。

二仁溪仁德段沿線有三處匯流口，市政府斥資打造橋樑來連結，讓堤防上的自行車道得以貫通，不會中斷，有助於觀光發展，目前正在施工。區公所昨天動員民眾、學生，合力種下兩百株的茄苳，為地方未來的人氣景點先綠美化，場面熱烈。

這場活動在仁德區的二行、大甲里堤防段舉行，立委陳亭妃也前往與志工們一起種樹，強調地方有遠見，預約了自行車道的美麗綠蔭，別具意義，她也會協助爭取經費，加速相關的觀光發展。

植樹活動除了公所人員之外，社區民眾攜家帶眷，還有嘉南藥理大學的青年志工等，老、中、青三代參與。區長郭鴻儀表示，由於當地河段在漲潮時，海水會倒灌，多了鹽分，因此選種生命力較為堅韌的茄苳，才不致徒勞無功。

郭鴻儀說，二仁溪仁德段有三爺溪、港尾溝溪、大甲排水三個匯流處，形成缺口，以往堤防無法串連，橋樑完工後，就構築出更完整的自行車道路徑，對地方觀光發展很有助益。

山上區公所也在一七八線旁舉辦植樹活動，志工們攜手造林，合力種下兩百株的阿勃勒，打造未來的黃色花海盛景。

新市區公所則在聯合活動中心的空地種樹，大小志工攜手種下各四百株的金露花與七里香，還有十三株的洋紅風鈴木，為現場增添綠意。

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  • 仁德區公所在二仁溪堤防上植樹，預約自行車道的美麗綠蔭。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所在二仁溪堤防上植樹，預約自行車道的美麗綠蔭。（記者吳俊鋒攝）

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