| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下半天變天！ 北台灣轉有雨深夜急凍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉砸63億 台江大道全線通車了

2017-03-13

貫通曾文溪堤岸至鹽水溪堤岸

〔記者蔡文居／台南報導〕貫通台南市曾文溪堤岸至鹽水溪堤岸、總經費高達六十三．三億元的台江大道昨天舉行通車典禮，由市長賴清德、立委陳亭妃、黃偉哲及地方民意代表等人共同剪綵，隨後聖母廟媽祖特地沿路出巡，以保佑台江大道行車平安，全線正式通車。

賴清德致詞宣布，未來台江大道將進一步向西跨越曾文溪，連結台六十一線西濱快速道路，新建曾文溪橋去年經行政院同意，預定於計畫核定後六年可完工，同時也將繼續爭取往南經鹿耳門溪、四草大道跨安平港接台十七線到高雄；而台江大道往東連結國道一號部分已獲營建署補助開闢台南都會區北外環道路，一路從新市台卅九線高鐵橋下道路到安平四草大橋全長約十九公里，經費共約一七八億元，其中南科聯絡道到台江大道路段預計今年七月開工，由安和路到四草大橋路段則已進行規劃及環評。

另外，昨天是植樹節，南市府於台江大道通車典禮現場及各區也同步舉行植樹活動，共種下十萬餘棵水黃皮、風鈴木等樹種。

將繼續爭取開闢連結道路

賴清德表示，經過近十年來的努力，市府為了將台江大道自台十七線往西延伸至台六十一線西濱快速道路，及往東延伸至永康地區，不斷向中央爭取，獲得營建署納入生活圈新增計畫補助闢建，東、西兩段道路開闢工程總經費達廿三．三億元，包括中段全線工程總經費高達六十三．三億元，如今終於完工通車。

廣告
  • 台江大道昨天舉行通車典禮，由市長賴清德、立委陳亭妃、黃偉哲及地方民意代表等人共同剪綵，全線正式通車。（記者蔡文居攝）

    台江大道昨天舉行通車典禮，由市長賴清德、立委陳亭妃、黃偉哲及地方民意代表等人共同剪綵，全線正式通車。（記者蔡文居攝）

  • 台江大道全線通車，由聖母廟媽祖神轎率先通行，沿路出巡保佑行車平安。 （記者蔡文居攝）

    台江大道全線通車，由聖母廟媽祖神轎率先通行，沿路出巡保佑行車平安。 （記者蔡文居攝）

  • 永福國小星星兒家庭出席植樹，在台江大道種下小樹苗。（記者蔡文居攝）

    永福國小星星兒家庭出席植樹，在台江大道種下小樹苗。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
拆定了！ 屏東日治飛官聚落少一塊

屏東擁有國內少見面積完整的日治時代飛官宿舍群，近年縣府積極整修活化利用，但隸屬於國防部的通海區南側官舍，經文資委員會勘後未被列冊，縣府已著手…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：〈南部〉砸63億 台江大道全線通車了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.