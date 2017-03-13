〈南部〉砸63億 台江大道全線通車了
2017-03-13
貫通曾文溪堤岸至鹽水溪堤岸
〔記者蔡文居／台南報導〕貫通台南市曾文溪堤岸至鹽水溪堤岸、總經費高達六十三．三億元的台江大道昨天舉行通車典禮，由市長賴清德、立委陳亭妃、黃偉哲及地方民意代表等人共同剪綵，隨後聖母廟媽祖特地沿路出巡，以保佑台江大道行車平安，全線正式通車。
賴清德致詞宣布，未來台江大道將進一步向西跨越曾文溪，連結台六十一線西濱快速道路，新建曾文溪橋去年經行政院同意，預定於計畫核定後六年可完工，同時也將繼續爭取往南經鹿耳門溪、四草大道跨安平港接台十七線到高雄；而台江大道往東連結國道一號部分已獲營建署補助開闢台南都會區北外環道路，一路從新市台卅九線高鐵橋下道路到安平四草大橋全長約十九公里，經費共約一七八億元，其中南科聯絡道到台江大道路段預計今年七月開工，由安和路到四草大橋路段則已進行規劃及環評。
另外，昨天是植樹節，南市府於台江大道通車典禮現場及各區也同步舉行植樹活動，共種下十萬餘棵水黃皮、風鈴木等樹種。
將繼續爭取開闢連結道路
賴清德表示，經過近十年來的努力，市府為了將台江大道自台十七線往西延伸至台六十一線西濱快速道路，及往東延伸至永康地區，不斷向中央爭取，獲得營建署納入生活圈新增計畫補助闢建，東、西兩段道路開闢工程總經費達廿三．三億元，包括中段全線工程總經費高達六十三．三億元，如今終於完工通車。
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