〈南部〉遠東逾期油產品 高市下架逾3噸

2017-03-13

〔記者方志賢／高雄報導〕遠東油脂使用逾期原料再製成乳瑪琳、酥油等產品，高市衛生局接獲桃園衛生局通報，連日動員人力稽查早餐店、烘焙業等，截至昨天共查九十五家，下架三千二百卅四公斤。

高市衛生局表示，稽查的九十五家業者，其中好市多及全聯兩家賣場並無遠東油脂的產品，另外大樂、大潤發、台糖量販店及家樂福等賣場均已配合下架，並提供消費者退換貨；部分早餐店、烘焙業者等曾進貨使用，皆已立即配合下架及停用；部分盤商及工廠因假日無營業，將擇日稽查確認。

衛生局也要求大高雄糕餅商業同業公會、高雄市糕餅商業同業公會、高雄市烹飪商業同業公會及高雄市餐盒食品商業同業公會等公會轉知所屬會員，並通報市府教育局、經濟發展局市場管理處轉知學校及夜市攤商下架停止使用。

衛生局呼籲食品業者，若有使用或販售遠東油脂違規產品，應主動下架回收並通報衛生局。若使用逾期原料製造加工者，可處六萬元以上罰鍰，違規產品應予以沒入銷毀；若經衛生局責令停止販賣而不遵行者，可處三萬以上罰鍰。