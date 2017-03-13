〈南部〉大林蒲遷村說明會 將普查民意

2017-03-13

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕高雄市大林蒲遷村計畫第一、二場說明會昨舉行，高市府除說明普查目的、作業方式、問卷設計與三種遷村方案，也向居民介紹普查專案辦公室組織編制，盼凝聚更多共識、釐清疑慮，一同為大林蒲找方向。

市府歷經三個月設計及修正問卷，日前啟動普查，為讓居民更瞭解普查內容，並破除不實謠言，遂規劃三天共六場說明會，首場與第二場昨舉行。

說明會中，市府除詳細說明普查目的、作業方式、問卷設計，與現金、土地、大樓三種遷村方案，也向居民介紹位於大林蒲康樂活動中心的普查專案辦公室組織編制、進駐人員及里幹事訪員。

市府指出，普查目的是要瞭解居民遷村意願及偏好遷村方案，才能依各方案選擇比例、推估所需總經費及土地，在不增加安置戶額外負擔原則下，向政院爭取最有利方案，並且進一步表示，居民不用擔心做選擇就無法再改，遷村計畫確定後，居民仍可選擇自己喜好方案。

與會居民則提出包括對普查內容不清、對計畫瞭解有限及幽靈戶等疑慮，與會都發局、民政局官員逐一回應。