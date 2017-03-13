〈南部〉「禽況」嚴峻 高雄衛局籲禽畜業者打疫苗

2017-03-13

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市已確診兩禽場檢出H5禽流感病毒，並列管七十五名接觸者進行健康追蹤管理，全市一○五○位可能感染的高風險族群禽畜養殖人員，配合接種H5N1免費疫苗不到六成，衛生局提醒還未接種疫苗的禽畜養殖人員，盡快到各區衛生所接種，提升自己免疫力，也保護家人及其他人的健康。

禽流感疫情延燒，高雄市已確診兩禽場檢出H5禽流感病毒，分別位於杉林區及路竹區，衛生局已根據疫情調查結果列管七十五名接觸者進行健康追蹤管理。

衛生局表示，目前禽流感傳染人疫區主要在中國，致死率高達卅％到七十％，其主要途徑是與生病動物密切接觸以及接觸污染環境。因此雞、鴨、鵝、豬、火雞、鴕鳥等禽畜養殖業與屠宰、運輸等人員都是感染的高風險族群。

高市衛生局疾管處長潘炤穎說，高雄市禽畜養殖人員約一○五○名，配合接種H5N1流感疫苗者約佔五十八．八％，還有四十一．二％尚未接種，顯示高雄市禽畜養殖業者仍暴露在新型Ａ型流感大流行的風險中。

潘炤穎指出，禽畜養殖行業人員配合接種疫苗，可提升自己免疫力，疫苗接種完全免費，需年滿十八歲以上，未曾接種疫苗者應接種兩劑，兩劑間隔廿一日以上；曾接種過一劑者，可再補接種一劑，若曾接種過疫苗兩劑者，則無須再接種。對於疫苗接種如有任何疑問，可逕洽當地衛生所，或撥打高市衛生局預防接種專線07-7230513。