〈南部〉新住民樂在工作 讚台灣環境好
2017-03-13
記者王榮祥／專訪
歐陽靜愛與范靜云異口同聲指出，台灣工作機會多、生活環境好；喜愛學習各種事物的歐陽靜愛還說，最近社區裡增加許多跟東南亞有關的學習課程，讓她感受到政府對新住民、移工的心意。
歐陽靜愛來台十二年，已熟悉台灣環境，她平時在移民署、地方衛生局工作，也曾在高雄捷運車站當志工，現在連假日都到高雄火車站上班，生活相當充實。
她表示，在家鄉大學讀的是師範學系，但出社會後卻擔任助產士，原以為來台後可以繼續發揮所長，無奈台灣對外國學歷與證照限制多，加上少子化等影響，喜歡「助人」的她只好找尋其他工作機會。
范靜云大學念商學院，畢業後在越南航運公司工作，幸運碰上當船長的先生、嫁來台灣，已在這邊過了十六年，平時在某工廠兼差當翻譯，第一次找到假日工作機會。
她認為在火車站上班很有趣，可以接觸不同的人，也順便認識台灣的火車；她有感而發指出，台灣工作機會真的不少，生活環境也好，只要肯努力，一定有收穫。
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