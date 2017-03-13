〈南部〉新住民駐站當翻譯 高雄搭火車越南語嘛ㄟ通
〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄火車站講越南話也通哦！
從越南嫁來台灣的兩位新住民歐陽靜愛、范靜云，三月起每個假日會進駐高雄火車站擔任現場翻譯，是高雄站設站以來首次提供越南語翻譯；兩人不只懂越南話，英語、國語、台語都能說，服務對象涵蓋所有旅客。
高雄站首次提供越南翻譯
台鐵高雄站長上官慧珠說明，兩位新住民同事是配合台鐵多語服務人員方案所聘僱，假日白天會在售票區、月台協助翻譯與引導工作；她形容兩人很有工作熱忱且願意學習，不只能幫助乘客、也能提升整體工作效益。
歐陽靜愛五十九歲、范靜云四十三歲，兩人都有大學學歷，來台都超過十年、已入籍台灣。歐陽靜愛是越南華僑，在越南有十八年助產士經驗，目前擔任移民署委外服務專線接線員；范靜云大學學商，在越南航運公司工作過，目前是某工廠兼職翻譯。
歐陽靜愛表示，在車站最常碰到越南同胞詢問購票方式及轉車資訊，先前曾有外縣市來高雄的印尼移工不清楚如何轉搭高雄捷運，她解釋半天後、索性直接陪他到捷運站，還有越南鄉親看到她在車站工作，突然給她一個大大擁抱。
范靜云指出，雖然工作以翻譯越南話為主，但也協助過不少印尼、菲律賓與台灣朋友，多半是引導乘客到月台，或者解釋如何正確購買車票；她透露有位台灣長輩託她幫忙買票，買完票交給老翁時，對方除感謝、還想把零錢都留給她，被她笑著婉拒。
移工：多語服務 可避免買錯票
在高雄工作的印尼移工「阿妙」認為，火車站假日會有很多移工進出，站方能提供多語服務很好，至少不用浪費時間在溝通上，也避免買錯票；但阿妙也笑說，兩人服務證不夠明顯，要靠近才能看到，建議可穿背心或設告示牌。
勞動部統計至今年一月底，高雄移工人數約五萬兩千餘人，其中越南一萬二四一二人最多、菲律賓一萬二○二九人居次。
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