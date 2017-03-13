| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下半天變天！ 北台灣轉有雨深夜急凍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉1顆高麗菜5元 菜農：不如茶葉蛋

2017-03-13

〔記者葉永騫／新園報導〕一顆高麗菜賣五元，比不上一顆茶葉蛋，屏東新園鄉五房村陳姓農民苦笑說，今年賠到連兒子的學費都繳不起了。

高麗菜去年量少價格飆漲，一顆超過一百元，今年則是低到離譜，農曆春節期間一顆只有十元，春節後曾短暫上漲，隨即價格又往下掉，新園鄉五房村陳姓農民種植二公頃高麗菜，近日成熟採摘，光是運費都超過賣價，他決定昨天開放給民眾自由採收，一顆高麗菜只賣五元，吸引了許多民眾前往，有人還包計程車或開小貨車前往載運。

搭計程車來的李姓民眾說，買二十顆高麗菜只花一百元，拿回家做泡菜相當划算；林姓民眾則說，自己採收相當有趣，因此就和家人一起來採。

種植的陳姓農民表示，他原本希望清明節前高麗菜的價格可以平穩一些，沒想到今年菜價很低，一顆高麗菜賣五元比一顆茶葉蛋還不如，全部賣的錢根本連農藥、肥料成本都不夠，他兒子現在唸大學，只能申請助學貸款。

廣告
  • 高麗菜創新低，現採一顆賣5元。（記者葉永騫攝）

    高麗菜創新低，現採一顆賣5元。（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
拆定了！ 屏東日治飛官聚落少一塊

屏東擁有國內少見面積完整的日治時代飛官宿舍群，近年縣府積極整修活化利用，但隸屬於國防部的通海區南側官舍，經文資委員會勘後未被列冊，縣府已著手…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：〈南部〉1顆高麗菜5元 菜農：不如茶葉蛋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.