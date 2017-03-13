〈南部〉1顆高麗菜5元 菜農：不如茶葉蛋

2017-03-13

〔記者葉永騫／新園報導〕一顆高麗菜賣五元，比不上一顆茶葉蛋，屏東新園鄉五房村陳姓農民苦笑說，今年賠到連兒子的學費都繳不起了。

高麗菜去年量少價格飆漲，一顆超過一百元，今年則是低到離譜，農曆春節期間一顆只有十元，春節後曾短暫上漲，隨即價格又往下掉，新園鄉五房村陳姓農民種植二公頃高麗菜，近日成熟採摘，光是運費都超過賣價，他決定昨天開放給民眾自由採收，一顆高麗菜只賣五元，吸引了許多民眾前往，有人還包計程車或開小貨車前往載運。

搭計程車來的李姓民眾說，買二十顆高麗菜只花一百元，拿回家做泡菜相當划算；林姓民眾則說，自己採收相當有趣，因此就和家人一起來採。

種植的陳姓農民表示，他原本希望清明節前高麗菜的價格可以平穩一些，沒想到今年菜價很低，一顆高麗菜賣五元比一顆茶葉蛋還不如，全部賣的錢根本連農藥、肥料成本都不夠，他兒子現在唸大學，只能申請助學貸款。