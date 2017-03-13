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〈南部〉農民友善耕作奏效 穿山甲二度造訪

2017-03-13

〔記者王秀亭／關山報導〕「穿山甲回來了，還在我們面前來場挖洞秀。」關山鎮電光里近年推動友善土地觀念，讓農田、果園多樣生態逐漸恢復，一處實施友善耕作果園一個多月來「缺了左後腿」的穿山甲二度造訪，里長潘寶瑩在臉書分享挖洞影片，開心地說友善土地，大自然就會用最真實的一面回饋我們。

電光里推友善土地 恢復多樣生態

「里長快來，那隻穿山甲又來了。」潘寶瑩接到農友電話後，興奮地趕赴果園現場，就見穿山甲在果園的一處挖著洞，第一次目睹穿山甲挖洞的潘寶瑩說，今年二月初也有一隻穿山甲造訪該處，當時只拍了照片，下午再去已不見蹤影，對少了左後腿印象深刻，而挖洞穿山甲同樣缺了左後腿，可以確定是同一隻，至於缺腿原因推斷是誤觸捕獸夾，幸運逃脫而存活。

潘寶瑩指出，電光里從民國一百年起推動友善耕作觀念，一開始只有兩個人認同施作，如今已有十二戶農友加入，友善農地面積也逐年增加，一路陪著農友從不施農藥化肥，到關注萬物，以前農友看到穿山甲，可能就直接「請回家中的廚房作客。」現在會先觀察，關注動態做記錄，更讓穿山甲安心享受野外的白蟻，缺腿穿山甲首次造訪時，社區民眾原本想收留保護，經向野外生態觀察家林青峰請益後，決定讓牠自由來去。

潘寶瑩說，想不到穿山甲又回來，依然只是靜靜地觀察牠在忙什麼，牠的前腿挖洞，後腿負責把土推出洞外，最酷的是牠的尾巴負責後退，「感謝大自然生態教我們的事」。也顯示這塊土地及在土地上活動的人類對動物的友善，讓穿山甲覺得安全。

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  • 關山鎮電光里長潘寶瑩與果園主人記錄下穿山甲出入果園的過程。（潘寶瑩提供）

    關山鎮電光里長潘寶瑩與果園主人記錄下穿山甲出入果園的過程。（潘寶瑩提供）

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