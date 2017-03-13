〈南部〉農民友善耕作奏效 穿山甲二度造訪
2017-03-13
〔記者王秀亭／關山報導〕「穿山甲回來了，還在我們面前來場挖洞秀。」關山鎮電光里近年推動友善土地觀念，讓農田、果園多樣生態逐漸恢復，一處實施友善耕作果園一個多月來「缺了左後腿」的穿山甲二度造訪，里長潘寶瑩在臉書分享挖洞影片，開心地說友善土地，大自然就會用最真實的一面回饋我們。
電光里推友善土地 恢復多樣生態
「里長快來，那隻穿山甲又來了。」潘寶瑩接到農友電話後，興奮地趕赴果園現場，就見穿山甲在果園的一處挖著洞，第一次目睹穿山甲挖洞的潘寶瑩說，今年二月初也有一隻穿山甲造訪該處，當時只拍了照片，下午再去已不見蹤影，對少了左後腿印象深刻，而挖洞穿山甲同樣缺了左後腿，可以確定是同一隻，至於缺腿原因推斷是誤觸捕獸夾，幸運逃脫而存活。
潘寶瑩指出，電光里從民國一百年起推動友善耕作觀念，一開始只有兩個人認同施作，如今已有十二戶農友加入，友善農地面積也逐年增加，一路陪著農友從不施農藥化肥，到關注萬物，以前農友看到穿山甲，可能就直接「請回家中的廚房作客。」現在會先觀察，關注動態做記錄，更讓穿山甲安心享受野外的白蟻，缺腿穿山甲首次造訪時，社區民眾原本想收留保護，經向野外生態觀察家林青峰請益後，決定讓牠自由來去。
潘寶瑩說，想不到穿山甲又回來，依然只是靜靜地觀察牠在忙什麼，牠的前腿挖洞，後腿負責把土推出洞外，最酷的是牠的尾巴負責後退，「感謝大自然生態教我們的事」。也顯示這塊土地及在土地上活動的人類對動物的友善，讓穿山甲覺得安全。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
拆定了！ 屏東日治飛官聚落少一塊
屏東擁有國內少見面積完整的日治時代飛官宿舍群，近年縣府積極整修活化利用，但隸屬於國防部的通海區南側官舍，經文資委員會勘後未被列冊，縣府已著手…
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 中國女子點「地雷」餐 上桌後真的爆炸了
- 好竹出好筍 莊秀石讚女兒捧自己
- 麥莉偷嫁雷神弟 純屬八卦
- 疑無照駕車躲警 男暗夜國道狂飆衝撞警車
- 維納斯的呢喃（3／13～3／19）
- 品冠籌開甜點店 3歲兒搶麥高歌
- 政策爭議多 加薪更困難
- 羅時豐老少通吃 香港歌友會見5歲小粉絲
- 韓下任總統是？ 曾敗給朴槿惠的他民調遙遙領先
- 經典賽日8比6險勝荷 教練形容是生死鬥
- 農民化大愛 環境權保障基金會昨掛牌
- 小兒發燒 看活動力吃藥
- 自由共和國》林敏聰／科技政策需要三層同心圓
- 〈台股青紅燈〉只剩富人在買房?
- 官邸鬧鬼 巴西總統不住了
- 〈熱門族群〉授權、拿證強強滾 生技股股價不捧場
- 陳致遠挨轟不配談棒球 網民狠酸代言極度貪婪
- 方馨挑戰高空彈跳 皮皮剉改漫步
- 經典賽》米勒挨2轟 美被多逆轉
- 〈50 Plus〉酒店關門 老師就走
- 砂石車快速道爆胎 撞歪百萬門架
- 國發院案》元利建設：公開標售取得 禁得起考驗
- 107課綱若趕不及…110年大學考招新制恐順延
- 吳宗憲護航陳致遠 扯美韓賭球比爛
- 菸稅漲20元今審查 藍委質疑挹注長照不合理
- 喬治麥可終可下葬 將長眠亡母墓旁
- 戶政所助孝孫 復刻門牌陪阿公
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 玉翫雅集唐宋遼金元玉器精品展
- 黨產會4月聽證會 追查婦聯會3大財源
- 海軍海巡新艦 擬用共通載台
- 國營公股薪資傲人 油電金平均月薪逾8萬
- 《中日對照讀新聞》日光東照宮の国宝「陽明門」、4年ぶりに公開 日光東照宮國寶「陽明門」暌違4年開放
- 不靠提詞機沒忘詞 魏如萱看齊張學友
- 中居正廣砸30萬送禮 幫WBC日本隊助攻
- 內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救
- NBA》詹皇大三元 騎士終止3連敗
- 部長遭驅逐 土耳其總統：荷蘭得付代價
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉農民友善耕作奏效 穿山甲二度造訪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分