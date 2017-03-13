〈南部〉拆定了！ 屏東日治飛官聚落少一塊
2017-03-13
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東擁有國內少見面積完整的日治時代飛官宿舍群，近年縣府積極整修活化利用，但隸屬於國防部的通海區南側官舍，經文資委員會勘後未被列冊，縣府已著手拆除。
通海區南側 剩徐漢靈官舍未拆
通海區南側官舍位於屏東市勝利路南側、孔廟對面，日治時期是屏東陸軍飛行第八聯隊的職工官舍、下士官舍，並設有倒U形的防空壕，由陸軍高級技師淺井新一設計，在一九二九年完工，國民政府來台後，曾參與二戰的飛行員徐漢靈就住其中。
特殊建築工法 愛鄉協會盼保留
屏東愛鄉協會副總幹事葉慶元說，目前南側僅拆到僅剩下青島街二十八號徐漢靈的官舍，其合掌式屋頂、打毛仿石造的山牆面、洗石子八角柱、飛鳥花瓣欄間、田字氣窗等都是少見的工法，徐家後代在去年一月才搬離，文資委員去年兩次會勘，都沒進入徐漢靈官舍，協會希望先將徐漢靈官舍列為暫定古蹟，邀文資委員再度會勘，同時向工務處申請緩拆三天，讓協會為官舍做相關測量與紀錄。
葉慶元認為，日治時代建築師到海外學習西洋建築工法，再與傳統日式建築結合，並依屏東濕熱氣候環境加以改良，建築不僅有歷史價值，更具觀光潛力，屏東市也能有媲美法國里昂、泰國清邁等國際知名的歷史城區，但南側官舍全數拆除後，完整的飛行官舍拼圖就會少了一塊。
縣府：屬國防部管轄 按計劃拆除
屏東縣文化處文資所主任王文章說，通海區北側十二棟眷舍經審議後全數保存，而南區眷舍因改建程度、歷史脈絡與未來活化等考量，會勘結果經國防部評估後拆除，文資法中未規定文資委員必須進到屋內才能評估其價值，且目前已完成行政程序，將按計劃拆除，土地的後續運用則待國防部與縣府討論。
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拆定了！ 屏東日治飛官聚落少一塊
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