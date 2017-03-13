〈台北都會〉三民游泳池查「良民證」 業者急取消

2017-03-13

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議員戴錫欽接獲投訴，桑斯伯公司得標經營「三民公園游泳池」，但業者今年初擅自增加「公益時段敬老健康卡」申辦條件，銀髮族必須額外檢附「半年內醫院檢查診斷證明」、「良民證」，並「實施入場簽名制」，引發歧視質疑。業者則說，有慣竊會趁公益時段進場，為達嚇阻之效，才祭此下策，現已取消「良民證」規定。

三民公園游泳池位在撫遠街，由公園處委託桑斯伯公司經營，每日上午八點至十點屬「公益時段敬老健康卡」，讓年滿六十五歲以上銀髮族免費入場。

但戴錫欽接獲投訴，今年一月業者擅自增加「公益時段敬老健康卡」申辦條件，民眾除按例提供相片及身分證明文件，還需檢附「半年內醫院檢查診斷證明」、「良民證」，並「實施入場簽名制」。

戴錫欽說，中山區新生泳池、內湖區碧湖泳池同樣由公園處委外，並沒有這樣的規定，他質疑，業者要求出示健檢證明及良民證是刻意刁難、歧視銀髮族。

業者則解釋，去年泳客個人物品常在公益時段遭竊，礙於更衣間不便裝設監視系統，再加上部分銀髮族泳客疑似有皮膚病，為了確保泳池水質，才有訂出這兩項新規。但經公園處指示後，三月已取消「良民證」規定。