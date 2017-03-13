〈台北都會〉身心障礙者也能「破風」 樂騎手搖車

2017-03-13

〔記者張凱翔／台北報導〕生命勵樂活輔健會秘書長宋立蓉三歲時罹患小兒麻痺，從此行動不便，直到九十九年她五十歲駕馭「手搖車」，才第一次享受鐵馬御風的快感，感動到「哭個不停」。輔健會昨天在觀山河濱公園舉辦手搖車體驗營，和陽明教養院合作，讓心智障礙孩子也能一起運動、活得健康。

宋立蓉說，身障者連出門都很困難，更遑論運動。她發現，手搖車除了可讓身障者享受「破風」的快樂，上了年紀後新陳代謝下降，也可透過運動改善肥胖問題。她罹患小兒麻痺，下半身不良於行，手搖車可訓練整個核心肌群，讓身體和精神都維持健康，減緩身體衰退才不會早早臥床。

陽明教養院生阿健患有腦性麻痺，經過訓練後，坐上手搖車也能學習控制軀幹穩定，努力轉動上肢，暢快悠遊。重度智障的小嵐除了平日參與特奧滾球課程訓練，也是熱心助人的女童軍，坐上車也能操作自如。

生命勵樂活輔健會理事長陳奇瑋說，輔健會於八十七年成立，當時還在摸索，業務和多數社福團體相像，做過咖啡館、烘焙坊、身障者就業服務，直到意外發現靠手「騎」的手搖車，一○○年後徹底轉型成推廣身障者騎車運動的團體，昨天跨出身障領域，讓心智障礙朋友也能騎車同樂，近年會朝「共融」單車方向前進。