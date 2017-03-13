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〈台北都會〉串連live house 杜鵑花季「樂」來「樂」熱鬧

2017-03-13

〔記者張凱翔／台北報導〕台北杜鵑花季首度串連台大、台科大與台師大周邊商圈，融入「溫羅汀」場域特有的文化氛圍，三月特別聚焦獨立音樂live house，舉辦為期一個月的主題音樂節，台北市長柯文哲昨晚出席「海邊的卡夫卡」live house欣賞演出，他說，台大杜鵑花節、周遭獨立音樂和書店文化已經很成熟，市府只是提供一個平台，讓文化有綻放的空間。

柯文哲說，獨立書店單賣書活不下去，所以要結合很多產業，包括餐飲和音樂才能生存，獨立音樂live house也走向同樣模式，但也因如此讓獨立音樂、書店的生態活絡、多元起來，市府做的只是「把現有的珠子用線給它串起來」，就像賈伯斯那時候用現有的技術做出iPhone一樣，結合現有事物變成創新。

「海邊的卡夫卡」老闆陳瑞凱說，杜鵑花季首度讓台北南區八家live house串連合作，帶給許多新樂團曝光機會，聽眾也比一般時段多了三到四成，卡夫卡一般演出只有七、八十人，但杜鵑花季活動聽眾都超過百人。這次參與的live house下次還會再度串連，期待可讓新樂團表演，形成「台北的聲音」。

昨晚由「Easy Shen」沈簡單演唱，見到市長出席，曾獲第六屆金音創作獎最佳創作歌手及最佳風格類型專輯兩項大獎的他感到些微緊張，直說「熟悉的觀眾都不見了」，還因此特別在演唱前講解歌曲背景故事。柯文哲聆賞時從頭到尾聚精會神、神情嚴肅，沈簡單不斷要大家放鬆，還開玩笑說，大家真的可以一起唱！

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  • 台北杜鵑花季為期一個月的主題音樂節在live house開唱，台北市長柯文哲捧場聆賞，但神情嚴肅，讓歌手非常緊張，直說大家可以隨意走動沒關係。 （記者張凱翔攝）

    台北杜鵑花季為期一個月的主題音樂節在live house開唱，台北市長柯文哲捧場聆賞，但神情嚴肅，讓歌手非常緊張，直說大家可以隨意走動沒關係。 （記者張凱翔攝）

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