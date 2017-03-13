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〈台北都會〉北市圖淪為「自修室」》國高中生借書量 去年創6年來新低

2017-03-13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立圖書館全年進館人數高達千萬人次、借書量破千萬，但市圖近日發表的最新年度「台北閱讀力觀察報告」顯示，青少年（國、高中生）借閱冊數六年來始終低迷，去年更跌至六年來最低，僅五十一萬多本，一人一年平均看三本書，占總借閱量不到五％，比起二○一二年高峰期，整整少了十四萬本。

李家同：滑手機不看書

清華大學榮譽教授李家同直言，這是沒養成閱讀習慣，並警告現在學生不愛看書，體育、聽古典樂都減少，原因在於玩手機，政府應注意。

市圖統計資料顯示，去年有一七一六萬餘人次入館，借書量連六年維持一千兩百萬冊；三十一歲以上讀者是主力閱讀族群，其次是五十至六十歲熟年、六十五歲以上銀髮族。

國、高中生一直是借書最少的族群，市圖說，二○一一年借閱五十七萬多本，隔年激增到六十五萬本，但自此之後開始下滑，去年跌到最低，只剩五十一萬多本。

以借閱比率來看，高中職生墊底，只占總體借閱數一．八一％、廿二萬本；國中占比二．三九％、借閱量廿九萬多本。以全市有十七萬多名青少年換算，每名學生整年只借三本書。

市圖館長洪世昌感嘆，學生來圖書館不是閱讀，都在準備升學考試，把圖書館當自修室。儘管升學管道變多，制度要減輕學生壓力，但家長與學生不這麼覺得，總是在補習，壓縮課外閱讀時間。教育局科長鍾德馨說，中學生有升學因素，且閱讀習慣從書本轉移到數位，多少會影響。

李家同說，美國學生每週帶班到圖書館看書，加拿大看幾本書就送幾本給學生，但台灣沒這個習慣，而且台灣孩子自小接受觀念就要看「聖賢書」，不看課外小說等讀物，歐美卻讓孩子多方閱讀，政府應設法鼓勵。

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  • 北市圖統計，國高中生六年來借閱書量不見提升，去年借書量更創新低；圖為學生閱讀書籍。（記者蔡亞樺攝）

    北市圖統計，國高中生六年來借閱書量不見提升，去年借書量更創新低；圖為學生閱讀書籍。（記者蔡亞樺攝）

  • 台北市國高中生年度借閱冊數統計表。（記者蔡亞樺製表）

    台北市國高中生年度借閱冊數統計表。（記者蔡亞樺製表）

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