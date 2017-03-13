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〈台北都會〉台北》學校上網龜速 砸億元加快「半秒」

2017-03-13

1G光纖上網升級至10G

〔記者蔡亞樺／台北報導〕數位學習成為教學主流，不過，台北市各級學校上網設備竟停留在廿年前，教育局著手規劃，五年投入一億至一億五千萬元，首度大規模更新全市二三六所學校的骨幹網路設備，從現行的1G光纖上網提升至10G。教育局說，目前校內上網速度比外部慢兩、三秒，設備更新後，網速可加快「半秒」。

台北市立大學附設實驗國小說，學校推動平板教學，一班三十名學生同時讀取資料或影片，上網就會「塞車」，或上傳資料花比較久時間，學校連到外部網站速度也慢，因此，除了教育局補助更新，學校計畫在三年汰換基礎設備。

成功高中則說，因為推廣行動載具教學，學校發現網路設備的更新需求，已更新光纖管路等設備，提高至10G，也開放學生在下課時間利用校內網路上網，但上課就會管制不能用。

成功高中則說，因為推廣行動載具教學，學校發現網路設備的更新需求，已更新光纖管路等設備，提高至10G，也開放學生在下課時間利用校內網路上網，但上課就會管制不能用。

教育局科長陳素慧說，目前各校骨幹網路包括機房、每棟大樓的分機櫃，約是八十八年時建置的，過了廿年，線材儘管有塑膠管包著沒壞，學校1G容量也沒用滿，仍出現網路訊號衰弱，學校也反映上網速度慢，原因出在線材老舊。

學校老師抱怨，上網查資料沒差，但要用平板教學，「上網太慢」，市府有意推動數位教學，打造學生「一生一平板」教育環境，網速勢必得改善，與外部網速相比，校內開網頁連線速度「就是慢慢跑」，要一直等。

估5年全面更新增速

陳素慧說，其實學校老師與行政人員上網沒問題，只是速度稍慢，所以也規劃更新有線骨幹網路設備，分五年、每年編列兩千至三千萬元，估計一一○年完成二三六所國高中、小學的汰換，但實際經費與時程，要報資訊局協助評估。

陳素慧也說，學術網路限於學術教材，為防外流，防火牆限制嚴格、規定多重，網路管線由教育部埋設，即使流量提高到10G，連網費用不會因此增加。

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  • 數位教學與學習已成趨勢，台北市教育局規劃，5年內全面更新全市236所學校的網路設備，加快上網速度，圖為已推行「平板教學」的市大附小六年級上課情況。（記者蔡亞樺攝）

    數位教學與學習已成趨勢，台北市教育局規劃，5年內全面更新全市236所學校的網路設備，加快上網速度，圖為已推行「平板教學」的市大附小六年級上課情況。（記者蔡亞樺攝）

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台北》學校上網龜速 砸億元加快「半秒」

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