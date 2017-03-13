〈台北都會〉台北》學校上網龜速 砸億元加快「半秒」
1G光纖上網升級至10G
〔記者蔡亞樺／台北報導〕數位學習成為教學主流，不過，台北市各級學校上網設備竟停留在廿年前，教育局著手規劃，五年投入一億至一億五千萬元，首度大規模更新全市二三六所學校的骨幹網路設備，從現行的1G光纖上網提升至10G。教育局說，目前校內上網速度比外部慢兩、三秒，設備更新後，網速可加快「半秒」。
台北市立大學附設實驗國小說，學校推動平板教學，一班三十名學生同時讀取資料或影片，上網就會「塞車」，或上傳資料花比較久時間，學校連到外部網站速度也慢，因此，除了教育局補助更新，學校計畫在三年汰換基礎設備。
成功高中則說，因為推廣行動載具教學，學校發現網路設備的更新需求，已更新光纖管路等設備，提高至10G，也開放學生在下課時間利用校內網路上網，但上課就會管制不能用。
成功高中則說，因為推廣行動載具教學，學校發現網路設備的更新需求，已更新光纖管路等設備，提高至10G，也開放學生在下課時間利用校內網路上網，但上課就會管制不能用。
教育局科長陳素慧說，目前各校骨幹網路包括機房、每棟大樓的分機櫃，約是八十八年時建置的，過了廿年，線材儘管有塑膠管包著沒壞，學校1G容量也沒用滿，仍出現網路訊號衰弱，學校也反映上網速度慢，原因出在線材老舊。
學校老師抱怨，上網查資料沒差，但要用平板教學，「上網太慢」，市府有意推動數位教學，打造學生「一生一平板」教育環境，網速勢必得改善，與外部網速相比，校內開網頁連線速度「就是慢慢跑」，要一直等。
估5年全面更新增速
陳素慧說，其實學校老師與行政人員上網沒問題，只是速度稍慢，所以也規劃更新有線骨幹網路設備，分五年、每年編列兩千至三千萬元，估計一一○年完成二三六所國高中、小學的汰換，但實際經費與時程，要報資訊局協助評估。
陳素慧也說，學術網路限於學術教材，為防外流，防火牆限制嚴格、規定多重，網路管線由教育部埋設，即使流量提高到10G，連網費用不會因此增加。
看更多！請加入自由時報粉絲團
1G光纖上網升級至10G數位學習成為教學主流，不過，台北市各級學校上網設備竟停留在廿年前，教育局著手規劃，五年投入一億至一億五千萬元，首度大…
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 中國女子點「地雷」餐 上桌後真的爆炸了
- 好竹出好筍 莊秀石讚女兒捧自己
- 麥莉偷嫁雷神弟 純屬八卦
- 疑無照駕車躲警 男暗夜國道狂飆衝撞警車
- 維納斯的呢喃（3／13～3／19）
- 品冠籌開甜點店 3歲兒搶麥高歌
- 政策爭議多 加薪更困難
- 羅時豐老少通吃 香港歌友會見5歲小粉絲
- 韓下任總統是？ 曾敗給朴槿惠的他民調遙遙領先
- 經典賽日8比6險勝荷 教練形容是生死鬥
- 農民化大愛 環境權保障基金會昨掛牌
- 小兒發燒 看活動力吃藥
- 自由共和國》林敏聰／科技政策需要三層同心圓
- 〈台股青紅燈〉只剩富人在買房?
- 官邸鬧鬼 巴西總統不住了
- 〈熱門族群〉授權、拿證強強滾 生技股股價不捧場
- 陳致遠挨轟不配談棒球 網民狠酸代言極度貪婪
- 方馨挑戰高空彈跳 皮皮剉改漫步
- 經典賽》米勒挨2轟 美被多逆轉
- 〈50 Plus〉酒店關門 老師就走
- 砂石車快速道爆胎 撞歪百萬門架
- 國發院案》元利建設：公開標售取得 禁得起考驗
- 107課綱若趕不及…110年大學考招新制恐順延
- 吳宗憲護航陳致遠 扯美韓賭球比爛
- 菸稅漲20元今審查 藍委質疑挹注長照不合理
- 喬治麥可終可下葬 將長眠亡母墓旁
- 戶政所助孝孫 復刻門牌陪阿公
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 玉翫雅集唐宋遼金元玉器精品展
- 黨產會4月聽證會 追查婦聯會3大財源
- 海軍海巡新艦 擬用共通載台
- 國營公股薪資傲人 油電金平均月薪逾8萬
- 《中日對照讀新聞》日光東照宮の国宝「陽明門」、4年ぶりに公開 日光東照宮國寶「陽明門」暌違4年開放
- 不靠提詞機沒忘詞 魏如萱看齊張學友
- 中居正廣砸30萬送禮 幫WBC日本隊助攻
- 內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救
- NBA》詹皇大三元 騎士終止3連敗
- 部長遭驅逐 土耳其總統：荷蘭得付代價
標題：〈台北都會〉台北》學校上網龜速 砸億元加快「半秒」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email