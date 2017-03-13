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〈台北都會〉復育烏來杜鵑 石碇植栽千株

2017-03-13

〔記者張安蕎／新北報導〕昨天是植樹節，新北市政府以新北特有的植物烏來杜鵑為主題，發起一年一度的復育活動，由市長朱立倫帶領兩百位石碇里民和相關學校團體，於淡蘭古道栽下一千株的烏來杜鵑。

烏來杜鵑是台灣所有杜鵑屬植物中，分布最狹隘、族群數量最少的一支，民國七十三年翡翠水庫竣工，將其原生地淹沒，烏來杜鵑便消失於野外，目前僅存人工栽培植株，為了彌補開發行為所造成的破壞，農業局從原生地北勢溪出發，開始復育工作，在翡翠水庫周邊地區栽植烏來杜鵑，現已可穩定開花。

朱立倫表示，農業局於兩年前開始與嘉義大學教授林瑞進合作，結合有性繁殖的實生苗技術，增加烏來杜鵑的基因多樣性，至今已成功培育一千兩百株實生苗，市府去年也特別於植樹節當天栽下五千株的烏來杜鵑，今年再加碼一千株，其中兩百株為實生苗，讓烏來杜鵑族群更強壯。

參與的民眾笑說，從挖植穴、覆土到澆灌等過程中，能認識並愛護這些原生植物，大家共同為復育烏來杜鵑貢獻心力，期待未來能綻放出茂盛、美麗花朵，延續植樹、愛地球的精神。

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  • 兩百位石碇里民和相關學校團體，於淡蘭古道栽下一千株的烏來杜鵑，盼原生植物能在台灣生生不息。（記者張安蕎攝）

    兩百位石碇里民和相關學校團體，於淡蘭古道栽下一千株的烏來杜鵑，盼原生植物能在台灣生生不息。（記者張安蕎攝）

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