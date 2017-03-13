〈台北都會〉基隆「波麗路」想轉手 苦尋有緣人
2017-03-13
盼接手店家 持續保留老味道
〔記者俞肇福／基隆報導〕位於信二路中正公園步道旁的上島咖啡店，開店已經三十八年，堪稱是基隆元老級咖啡店，最近因為第二代老闆方碧虹身體不堪負荷，女兒一個人又忙不過來，準備結束營業；方碧虹不忍咖啡店因此熄燈，希望喜愛咖啡的人能夠接手，也讓屬於基隆「波麗路」老記憶能夠被保存下來。
方碧虹說，一九七九年媽媽在現址創立這家店，兄弟姊妹七個人一起幫忙，最早賣的咖啡，是以外觀像方糖一樣的咖啡磚，用開水一沖就變成黑咖啡，後來才學虹吸咖啡，店裡中午時間賣簡餐，她媽媽每天親自料理；店裡面的裝潢陳設就是七○年代的氛圍，從入門的紅地毯、沙發座椅、崁燈與咖啡吧台，每到用餐時間，店裡面是高朋滿座、人聲鼎沸。
約會相親好地方 撮合不少姻緣
方碧虹說，當年一碗陽春麵兩塊錢、電影票十元，到上島喝一杯咖啡四十元所費不貲，除了生意人談生意外，就是情侶約會或是男女相親，有不少男女在上島喝咖啡談心最後結婚；方碧虹說，她女兒游雅雯的同學就跟女兒說：「沒有上島咖啡就沒有我，我爸媽就是在你們家咖啡店認識後，談戀愛結婚才生下我。」
上島咖啡店 仍保留創店味
方碧虹說，咖啡店擺設與餐點，迄今仍維持創店時的氛圍與品質，許多人搬到外地，回到基隆時，都會回到店裡重溫舊夢，一邊啜飲咖啡、一邊回憶當年；方碧虹說，她因身體不堪負荷想休息，卻又不捨得承載許多基隆人歷史情感的上島咖啡店，因為她不做而記憶中斷，才希望對老咖啡店經營有意願者接手，讓老咖啡店能存續。
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