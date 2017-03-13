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〈台北都會〉基隆「波麗路」想轉手 苦尋有緣人

2017-03-13

盼接手店家 持續保留老味道

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於信二路中正公園步道旁的上島咖啡店，開店已經三十八年，堪稱是基隆元老級咖啡店，最近因為第二代老闆方碧虹身體不堪負荷，女兒一個人又忙不過來，準備結束營業；方碧虹不忍咖啡店因此熄燈，希望喜愛咖啡的人能夠接手，也讓屬於基隆「波麗路」老記憶能夠被保存下來。

方碧虹說，一九七九年媽媽在現址創立這家店，兄弟姊妹七個人一起幫忙，最早賣的咖啡，是以外觀像方糖一樣的咖啡磚，用開水一沖就變成黑咖啡，後來才學虹吸咖啡，店裡中午時間賣簡餐，她媽媽每天親自料理；店裡面的裝潢陳設就是七○年代的氛圍，從入門的紅地毯、沙發座椅、崁燈與咖啡吧台，每到用餐時間，店裡面是高朋滿座、人聲鼎沸。

約會相親好地方 撮合不少姻緣

方碧虹說，當年一碗陽春麵兩塊錢、電影票十元，到上島喝一杯咖啡四十元所費不貲，除了生意人談生意外，就是情侶約會或是男女相親，有不少男女在上島喝咖啡談心最後結婚；方碧虹說，她女兒游雅雯的同學就跟女兒說：「沒有上島咖啡就沒有我，我爸媽就是在你們家咖啡店認識後，談戀愛結婚才生下我。」

上島咖啡店 仍保留創店味

方碧虹說，咖啡店擺設與餐點，迄今仍維持創店時的氛圍與品質，許多人搬到外地，回到基隆時，都會回到店裡重溫舊夢，一邊啜飲咖啡、一邊回憶當年；方碧虹說，她因身體不堪負荷想休息，卻又不捨得承載許多基隆人歷史情感的上島咖啡店，因為她不做而記憶中斷，才希望對老咖啡店經營有意願者接手，讓老咖啡店能存續。

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  • 最為老闆娘方碧虹津津樂道的就是這個「開國元老」員工，這張照片從開店那一天就高掛在牆壁上。（記者俞肇福攝）

    最為老闆娘方碧虹津津樂道的就是這個「開國元老」員工，這張照片從開店那一天就高掛在牆壁上。（記者俞肇福攝）

  • 上島咖啡店第三代游雅雯每當客人點鬆餅時，都會隨著心情與年節氣氛，在盤子上應景創作；還有客人為了看創作，特地點鬆餅。（記者俞肇福攝）

    上島咖啡店第三代游雅雯每當客人點鬆餅時，都會隨著心情與年節氣氛，在盤子上應景創作；還有客人為了看創作，特地點鬆餅。（記者俞肇福攝）

  • 創設三十八年的基隆上島咖啡店，店內裝潢擺設仍存在早期老咖啡店的氛圍；這個咖啡吧台在當年可算是豪華裝潢。（記者俞肇福攝）

    創設三十八年的基隆上島咖啡店，店內裝潢擺設仍存在早期老咖啡店的氛圍；這個咖啡吧台在當年可算是豪華裝潢。（記者俞肇福攝）

  • 基隆上島咖啡店在義二路現址創設營業三十八年，近日傳出因老闆娘身體不堪負荷，想要休息；店家不捨老咖啡店在基隆消失，在臉書ＰＯ文尋找對經營咖啡店有興趣者。（記者俞肇福攝）

    基隆上島咖啡店在義二路現址創設營業三十八年，近日傳出因老闆娘身體不堪負荷，想要休息；店家不捨老咖啡店在基隆消失，在臉書ＰＯ文尋找對經營咖啡店有興趣者。（記者俞肇福攝）

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