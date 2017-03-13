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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉《小檔案》壺穴

2017-03-13

急流經過凹凸不平的河床，容易產生渦流，從上游被帶往下游的小石子，鑽磨河床岩層，隨著時間的加長，洞逐漸變大、變深，終於形成壺穴。

早期龍泉溪溪床坡度高、水量大、流速快，岩層結構與走向多元，歷經千百年的時空交會，在溪床中形成大大小小的壺穴，形成今日特殊的地理景觀。（整理：記者張安蕎）

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2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
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