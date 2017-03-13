〈台北都會〉新北水利局施工 千年壺穴竟遭灌漿、填平

2017-03-13

水利局否認施工破壞壺穴

〔記者張安蕎／新北報導〕千年地貌被填平！新北市水利局為推廣土城區龍泉溪的地質奇景「壺穴」，近期在溪中架設觀景平台，未料數顆壺穴竟在施工時遭灌漿、填平，甚至在壺穴中留下白色殘漆，讓當地居民十分痛心。

居民直批：「水利局竟帶頭破壞河岸景觀，一點環境概念都沒有！」水利局則否認破壞壺穴，甚至強調工程是「不干擾不破壞、龍泉溪石壺美景再現」，與居民各說各話。

龍泉溪是大台北地區少數保有自然地貌的溪澗，水質清澈，擁有珍貴的梨皮石和千年壺穴，周邊更有台灣藍鵲、台灣獼猴、台灣桫欏等原生物種出沒，為了推廣龍泉溪觀光，當地居民向水利局提案進行環境營造工程，獲市府撥用一百廿九萬元經費，在溪邊設置觀景平台、階梯及步道，三月九日竣工。

居民痛心 施作工法不自然

不過，當地居民發現，完工觀景平台竟破壞了壺穴，水泥階梯更是直接在溪床中鋪設一大片混凝土，佔去大半個河道，阻礙水流通行，步道則採用粉色的大理石材質，在一片綠油油的草地上，顯得十分突兀，且不利生態保育。

里長指雙方開過三次說明會

祖田里長呂惠美表示，當地居民希望與自然共生，施工前水利局來里內開了三次說明會，取得「不破壞環境、不增設混凝土構造物、天然建材」等施作原則，現場會勘時她也多次提醒溪床內有珍貴壺穴，未料水利局說一套做一套，最後竟是這種破壞生態的工程，她氣憤地說：「要我怎麼跟里民交代？」

社造發言人要求拆除3設施

頂欣社區發展協會發言人許慈創說，當初提案進行環境營造，原意是因應鄰近的媽祖田捷運站開通後，可引進遊客來場生態旅遊，沒想到歷時千年時間才形成的壺穴，竟一夕遭毀。許慈創表示，希望能拆除三項破壞自然景觀的設施，被填平的壺穴若難以復原，可考慮做為警惕教材，讓外界知道政府的惡行。

水利局河川工程科長黃茂松則澄清：「三項工程都盡量靠岸邊施作，沒有傷害到河川，也沒有破壞壺穴，工程都不是新設的，是舊有建物重新粉刷、整修，應是居民認知不同，會再加強與地方溝通。」