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〈北部〉鐵道大富翁 家扶青年勇闖宜花

2017-03-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮家扶中心廿五名扶助青年，連續兩天投入「鐵道大富翁勇闖宜花二縣」戶外實境體驗課程，以花蓮火車站為出發點，往北行經各站後抵達終點宜蘭礁溪站，遊戲內容全憑「擲骰子」決定，並配合當地文化特色完成指定任務，提前為投入職場累積應變力。

參與鐵道大富翁的花蓮扶助青年，分成二組團隊進行對抗賽，從花蓮火車站出發，擲骰子決定下一個指定站，並依序完成任務卡指示，率先抵達終點宜蘭礁溪站的隊伍，可獲最後勝利。

隊員只能搭火車移動，每到一個停靠站，就必須配合當地車站及鄉鎮特色執行任務，其中一組昨天抵達花蓮新城太魯閣火車站，特地入內參觀知名的馬白水彩色玻璃幃幕畫作，與垂吊在大廳的喇叭造型編織創作，完成圖片及故事蒐集指示。

花蓮家扶主任陳清輝說，扶助青年畢業後就要肩負起家庭經濟，期許他們都能順利脫離貧窮，進入社會，為了讓這群青年勇於發聲，並提早學會面對及解決問題的能力，今年打破過去室內靜態課程，改以戶外實境體驗遊戲為主，讓他們在實際遭遇困難的當下，學會團隊合作的互信、互勵，穩定心性。

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  • 花蓮家扶中心廿五名扶助青年，連續二日投入「鐵道大富翁勇闖宜花二縣」戶外實境體驗課程，盼能提前為投入職場累積應變力。（記者王峻祺攝）

    花蓮家扶中心廿五名扶助青年，連續二日投入「鐵道大富翁勇闖宜花二縣」戶外實境體驗課程，盼能提前為投入職場累積應變力。（記者王峻祺攝）

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