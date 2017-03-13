〈北部〉小提琴醫師 義診復興國小病琴
2017-03-13
小琴手苦練 九月首度參賽
〔記者王峻祺／花蓮報導〕成軍不到三年的花蓮縣復興國小「小提琴社」，共有六十一把愛心小提琴，卻受限於經費，無法定期大規模保養，「琴況」不斷，來自台北的修琴師傅張國興與兩名學徒特地組成義診團，下鄉到花蓮搶救「重症患者」，順利幫校方省下約十多萬元的「醫藥費」！
復興國小小提琴社成員約卅人，每週練習二堂課，苦練三年，即將在九月正式登台比賽。校內現有六十一把琴，全來自善心人士挹注，平時由社團老師協助保養，礙於維修能力及經費有限，過半琴弦已不堪使用。
人稱「琴醫師」的張國興，修琴資歷超過廿年，一九九六年起陸續在全台各地設立維修站，協助募資小提琴供學校教學用，還身兼修琴志工，走訪各校提供免費義診服務。
愛心琴體檢 校方省10多萬
張國興說，一把琴維修費約一千五百元至二千元，若損害不嚴重，維修時間最快只要五分鐘，但若遇上「重症患者」，就需耗費一小時以上仔細檢查，找出問題處後進行整理。這六十一把募來的小提琴「琴況」各有不同，需要一次總體檢，在有限能力及資源下，已調整、更換出現問題的弦栓、琴橋，盡可能做到最好，讓學員上台後可拉出優美樂音。
張國興說，小提琴的使用年限長，只要定期保養與維修，音色多半會越拉越好聽，都有珍藏百年以上的價值。目前與兩名學生組成義診團，盼能將全台需要保養的小提琴調整到最好狀態，為校方省下龐大維修經費。
復興國小校長陳俊仁說，小提琴學習門檻高，一般家庭難以負擔，但復興學生好學，除了希望孩子能夠廣泛接觸樂器，陶冶音樂涵養，還能找到適性發展的舞台，在小學階段為自己譜下一曲美好的琴聲回憶。
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