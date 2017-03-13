〈北部〉宜縣護樹不限齡 亂剪加重罰鍰

2017-03-13

亂修剪 最高可罰60萬元

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「從百萬植樹到百萬護樹。」宜蘭縣政府將樹木修剪移植規範納入「宜蘭縣樹木保護自治條例」，受保護樹木若未依規定修剪，提高處罰標準，可處十二萬元以上、六十萬元以下罰鍰；保護樹木也不受樹齡限制，只要具歷史與文化性都可納入。昨天是植樹節，縣府說，不只植樹，也要護樹。

宜蘭縣政府在民國八十九年頒訂「宜蘭縣樹木保護自治條例」，一○三年實施「宜蘭縣樹木修剪及移植作業規範」，迄今列管保護的樹木達四百一十三棵，最近將修正自治條例，調整護樹標準。

早期沒有修剪規範，受保護樹木常遭「剃頭式」修剪得光禿禿，縣府農業處林務科說，過去認為綠葉剪光可讓樹木生長更旺盛，卻反而損傷生長機能，現在講求生態式剪法，盡量只修剪原本的三分之一到三分之二，比較不會影響樹木生長。

「一次性的傷害，可能造成樹木無法抹滅的痛。」林務科長卓盟翔說，如果負責修剪的廠商經驗不夠，或委託的營造商不知道怎麼修剪，錯誤的修剪會造成永久傷害，原本自治條例罰則可處五萬元至十萬元罰鍰，並得勒令停工，現在依照森林法規定，罰鍰可提高到十二萬元至六十萬元。

縣府說，樹木保護的認定標準，在這次自治條例修正也有變動，原本規定樹齡五十年以上是提報選項之一，但過去陽大醫院旁老樹群，就有樹木曾因樹齡不到五十年卻要納入保護，遭到質疑。

納保護 審文史價值即可

卓盟翔說，樹齡不見得是保護要件，具有歷史或文化價值也相當重要，去年底森林法修正，具有文化、歷史價值的樹木，無論樹齡多久都可納入保護，自治條例將比照中央法規，為了更客觀判斷樹木歷史與文化價值，也會新增審議委員會，邀專家學者或護樹團體擔任委員。