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〈北部〉新竹捐血中心缺血 O型血告急

2017-03-13

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹捐血中心表示，目前急缺Ｏ型血，Ａ型、AB型血庫存量也偏低，除昨天在桃竹苗多處舉辦捐血活動外，也希望民眾近期踴躍捐血。

新竹捐血中心表示，全台從農曆過年期間就陸陸續續出現血量不足的問題，當時也是這三種型的血不夠，後續捐進來的量又不足，統計到昨天上午，新竹捐血中心的Ｏ型血庫存量在四天以下，屬於急缺的狀態，Ａ型、AB型血庫存量也在四到七天的範圍，屬於偏低的狀態。

新竹捐血中心表示，昨天在新竹縣竹東鎮、苗栗縣頭份市和桃園市的桃園、龍潭、中壢等區都有舉辦捐血活動，響應的民眾不少，希望能夠暫解缺血窘境。

竹東鎮五豐里里長邱文郎說，他固定有捐血習慣，昨天獲悉竹東鎮市區有捐血巴士後，就前往捐血，當場得知目前血液庫存量不足，立刻就把捐血照片PO上臉書，呼籲看到的人也趕快去捐。

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  • 新竹縣竹東鎮五豐里里長邱文郎，昨天也響應捐血活動。 （圖由邱文郎提供）

    新竹縣竹東鎮五豐里里長邱文郎，昨天也響應捐血活動。 （圖由邱文郎提供）

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新竹捐血中心缺血 O型血告急

新竹捐血中心表示，目前急缺Ｏ型血，Ａ型、AB型血庫存量也偏低，除昨天在桃竹苗多處舉辦捐血活動外，也希望民眾近期踴躍捐血。新竹捐血中心表示，全…

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