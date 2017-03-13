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〈北部〉不再流浪 身障小陽變金牌選手

2017-03-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕原本流浪街頭，對人生充滿絕望的身障者「小陽」，在障友鼓勵下成為陽光的身障網球金牌選手，勵志故事鼓舞不少輪椅身障者 。

「當開啟黑暗的窗，就可看見透進來的陽光。」現年四十歲的小陽，十六歲時因車禍導致腰部以下癱瘓，成為重度肢障 ，從此以輪椅代步，生活大小事都需靠家人協助。

當時他無法接受事實，常怨天尤人，每天賴在家裏與酒為伍，後來爸爸過世、媽媽離家，讓他自我放棄，最後還流浪露宿街頭。

小陽偶遇新竹市殘障運動發展協會會員戴加陽，戴也因當兵時出車禍導致下半身癱瘓，但他卻不氣餒，以過來人身分鼓勵小陽「不要因為行動不便而限制自己飛揚的心」，小陽受到關懷、激勵，加入協會，參與各式運動的練習。

一開始，小陽只敢遠遠觀望，在戴加陽與協會理事長柯聰賢持續關心下，他鼓起勇氣練習，已成為能獨自上場拚戰的輪椅網球選手，且與戴加陽、柯聰賢等奪下一○五年全國身心障礙運動會輪椅網球團體金牌。讓他重拾自信，迎向陽光，看到希望。

新竹市殘障運動發展協會這幾年參加全國身心障礙運動會，輪椅網球已創三連霸紀錄，健力更是五連霸，去年在全國身障運動會獲得八金一銀，其中田徑、肢障健力等項目打破大會及全國紀錄，成績優異。

小陽說，他已跟其他選手訂下目標，要在明年繼續稱霸，改寫紀錄。

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  • 小陽（前排右）成為輪椅網球金牌選手。（記者洪美秀攝）

    小陽（前排右）成為輪椅網球金牌選手。（記者洪美秀攝）

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