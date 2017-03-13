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〈北部〉垃圾送苗縣焚化 竹東鎮長：收到公文才算

2017-03-13

危機若未解 擬停收全鎮垃圾

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣政府針對竹東鎮垃圾處理問題表示，已協調苗栗縣政府讓全鎮垃圾都進廠焚化；但竹東鎮長徐兆璋說，收到公文才算數，否則垃圾危機持續未解，不只停收學校垃圾，也可能停收全鎮垃圾。

縣府環保局表示，會在今天上班後聯繫竹東鎮公所清潔隊，迅速完成相關行政作業，讓竹東鎮的垃圾可以儘速外運焚化。

環保局前天晚間發布新聞稿指出，竹東鎮掩埋場堆置垃圾超過三千噸，縣長邱鏡淳查看現場後拜訪苗栗縣長徐耀昌，爭取同意恢復每日六十公噸垃圾焚化量，其中四十公噸撥給竹東鎮，對照竹東目前每日三十六公噸的垃圾量，足以供應處理需求。

徐兆璋表示，如果縣府可以 「說到做到」，當然沒必要停收學校垃圾，但環保局如果還是沒有公文給鎮公所依法行政，一旦垃圾場堆到滿，接下來包括二百戶以上的大社區、甚至是全鎮家戶，都有可能停收垃圾。

徐兆璋說，鎮公所清潔隊只是垃圾處理的執行單位並非政策單位，該怎麼處理應由縣府找出方案後再通知鎮公所執行，環保局早在一週前就開出可以運去苗栗縣焚化的「支票」，但公文遲遲沒來，清潔隊的垃圾車沒拿到路權許可根本不敢開進苗栗縣境，只能把收來的垃圾一直堆在垃圾場裡。

徐兆璋說，原本只有轉運功能的垃圾場，現在垃圾堆到連垃圾車都開不進去，垃圾無法處理已經是不得不面對的危機，但鎮公所在沒收到縣府公文前，只能持續堆置，並非不想解決，所以才會在十日發文通知鎮內各學校二十七日起自行委外清運。

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  • 目前新竹縣竹東鎮垃圾場的垃圾堆積如山，從遠處眺望，幾乎可以用「滿坑滿谷」來形容。（記者蔡孟尚攝）

    目前新竹縣竹東鎮垃圾場的垃圾堆積如山，從遠處眺望，幾乎可以用「滿坑滿谷」來形容。（記者蔡孟尚攝）

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