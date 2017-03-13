| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下半天變天！ 北台灣轉有雨深夜急凍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗栗舊站大廳招商 月租9萬5

2017-03-13

七十坪空間 已閒置三年多

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站跨站站房啟用三年多來，約七十坪的舊站大廳迄今閒置，台灣鐵路管理局規劃招商出租，希望透過引進優質餐飲服務、特產展售、百貨商場、超級市場等業種，活絡北苗生活圈。苗栗市長邱炳坤樂觀其成，不過對於月租九萬五千元，他認為「太貴了！」恐不易標出。

苗栗火車站跨站式站房於一○三年十月底啟用後，原有舊站房即閒置並一度封閉，偌大空間閒置引起地方討論，建議台鐵局可以活化利用。台鐵局從善如流，並經縣府核准讓原本屬於交通用地的舊站房變更為多功能使用的商業空間後，於一日起公告標租。

台鐵局貨運服務總所臺中貨運服務所苗栗服務站表示， 舊站房招商面積約二百二十平方公尺、約七十坪，提供餐飲服務、特產展售、百貨商場、超級市場等業種入駐，月租金底價為九萬五千元，預計廿四日開標，歡迎優質廠商投標承租。

市長嫌貴：大約再減三萬

邱炳坤對於台鐵局舊站房標租案樂觀其成，他表示，苗栗鐵道文物陳列館就在車站旁，館內有各式火車頭，還擁有全台僅有的投煤練習場，此標案若能順利，舊站房成為餐廳、特產展售中心或商場等，將提供遊客遊憩、購物的便利去處。

不過，對於月租金底價九萬五千元，邱炳坤則認為「太貴了！」他以苗栗火車站周邊的店鋪租金行情及人潮，認為「大約再減個三萬元」，否則恐怕不易標出。

台鐵：月租底價經過評估

苗栗服務站表示，標租案月租底價已經過評估，在各車站中不算高，也已有業者洽詢，尤其苗栗站跨站站房啟用後便利民眾搭乘，旅客每日進出車站人數已達一萬二千人次，此外，站前另有新竹客運等公路旅客，為民眾外出往來上班、上學、旅遊等最優先選擇的交通門戶，商機可期。詳細標案資訊請至台鐵局官網下載，或於上班時間洽詢或進行現場查勘，請電台鐵局苗栗服務站：（037）260-106。

廣告
  • 苗栗火車站舊站房（右）於跨站式站房（左）啟用後閒置，台鐵盼標租活化。 （記者彭健禮攝）

    苗栗火車站舊站房（右）於跨站式站房（左）啟用後閒置，台鐵盼標租活化。 （記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
新竹捐血中心缺血 O型血告急

新竹捐血中心表示，目前急缺Ｏ型血，Ａ型、AB型血庫存量也偏低，除昨天在桃竹苗多處舉辦捐血活動外，也希望民眾近期踴躍捐血。新竹捐血中心表示，全…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：〈北部〉苗栗舊站大廳招商 月租9萬5


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.