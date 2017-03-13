〈北部〉苗栗舊站大廳招商 月租9萬5
七十坪空間 已閒置三年多
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站跨站站房啟用三年多來，約七十坪的舊站大廳迄今閒置，台灣鐵路管理局規劃招商出租，希望透過引進優質餐飲服務、特產展售、百貨商場、超級市場等業種，活絡北苗生活圈。苗栗市長邱炳坤樂觀其成，不過對於月租九萬五千元，他認為「太貴了！」恐不易標出。
苗栗火車站跨站式站房於一○三年十月底啟用後，原有舊站房即閒置並一度封閉，偌大空間閒置引起地方討論，建議台鐵局可以活化利用。台鐵局從善如流，並經縣府核准讓原本屬於交通用地的舊站房變更為多功能使用的商業空間後，於一日起公告標租。
台鐵局貨運服務總所臺中貨運服務所苗栗服務站表示， 舊站房招商面積約二百二十平方公尺、約七十坪，提供餐飲服務、特產展售、百貨商場、超級市場等業種入駐，月租金底價為九萬五千元，預計廿四日開標，歡迎優質廠商投標承租。
市長嫌貴：大約再減三萬
邱炳坤對於台鐵局舊站房標租案樂觀其成，他表示，苗栗鐵道文物陳列館就在車站旁，館內有各式火車頭，還擁有全台僅有的投煤練習場，此標案若能順利，舊站房成為餐廳、特產展售中心或商場等，將提供遊客遊憩、購物的便利去處。
不過，對於月租金底價九萬五千元，邱炳坤則認為「太貴了！」他以苗栗火車站周邊的店鋪租金行情及人潮，認為「大約再減個三萬元」，否則恐怕不易標出。
台鐵：月租底價經過評估
苗栗服務站表示，標租案月租底價已經過評估，在各車站中不算高，也已有業者洽詢，尤其苗栗站跨站站房啟用後便利民眾搭乘，旅客每日進出車站人數已達一萬二千人次，此外，站前另有新竹客運等公路旅客，為民眾外出往來上班、上學、旅遊等最優先選擇的交通門戶，商機可期。詳細標案資訊請至台鐵局官網下載，或於上班時間洽詢或進行現場查勘，請電台鐵局苗栗服務站：（037）260-106。
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標題：〈北部〉苗栗舊站大廳招商 月租9萬5
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