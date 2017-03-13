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〈北部〉８天南巡遶境 龍德宮媽祖回駕

2017-03-13

〔記者邱奕統、李容萍／桃園報導〕桃園龍德宮四媽祖南巡遶境雲林，經過八天七夜步行遶境，於昨天回駕。市長鄭文燦出席時表示，龍德宮四媽祖南巡遶境是北台灣媽祖信仰最盛大的宗教活動，祈求媽祖保佑，讓桃園每項建設都能順利推動，按進度進行，而龍德宮今年將新建宮廟，未來將規劃發展為媽祖文化宗教園區，帶動地方信仰與文化發展。

龍德宮四日晚間起駕展開為期八天七夜南巡遶境，共走過六個縣市、四四八公里，最後抵達雲林麥寮拱範宮，北返後前晚抵達新屋區並駐駕新屋笨港天后宮，昨清晨天還沒亮就起駕繼續往北桃園遶境回駕。

遶境隊伍中，除了走在最前面的「大小報馬仔」引人注目，一群穿粉紅衣裳、清一色女性的「仙女轎班」更是吸睛，她們個個身材高挑、長相清秀，堪稱高顏值抬轎手，四十餘名平均廿五歲的轎班員，不乏空姐、護士與大學生等，全都是擲筊由媽祖遴選出來的。

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  • 龍德宮四媽祖南巡遶境，穿粉紅衣裳、清一色女性的「仙女轎班」最吸睛。（記者李容萍攝）

    龍德宮四媽祖南巡遶境，穿粉紅衣裳、清一色女性的「仙女轎班」最吸睛。（記者李容萍攝）

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