〈北部〉愛心長照中心住民 僅1人轉介
2017-03-13
〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭區「私立愛心長期照顧中心」惡火釀四死十三傷，社會局昨天協調轉介一樓的四位住民，協調轉介的機構也前往接人，引起住民家屬反彈，抱怨社會局沒事先溝通，也沒看過轉介機構的環境，拒絕轉介，最後僅一名沒有家屬在場的住民完成轉介，讓前來接人的業者也不知所措，場面尷尬。
家屬抱怨說，社會局只打一通電話就要代辦轉介，他們根本不清楚新安置機構的環境、交通與收費如何，社會局介入、讓他們有「受到強迫的感覺」，至少必須讓他們看過才會安心，畢竟老人行動不便還生病。
照顧中心負責人鍾朝麟昨也承認二樓違法超收的錯誤，但希望社會局不要在傷口灑鹽，家屬若願意帶住民離開，他一定尊重。
家屬要求提高死者賠償金
社會局表示，會對家屬意願盡量協調轉介，若收費較高，也會協調降低，以符合長輩及家屬需求，至於家屬疑慮，包括對環境、距離考量，社會局會充分尊重家屬意願，也持續派社工家訪溝通。
另方面，鍾朝麟與死者家屬的賠償協調會則充滿火藥味，由於四名死者是被從長照中心一樓合法區域移置二樓非法區域，無法請領每人三百萬元的公共意外責任險理賠，家屬對此情緒激動，不滿業者提出每名死者僅一百五十萬元賠償金與全額喪葬費；家屬強調，根本不知道家人被送去的二樓是非法區域，要求再提高金額，否則將循法律途徑解決。雙方協調未有共識，決定十七日再度協調。
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