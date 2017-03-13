〈北部〉創作客語歌 機捷、健身操都來了
吸引加拿大的好手投稿角逐
〔記者李容萍／龍潭報導〕市府客家事務局舉辦的「客家流行音樂節」，總獎金一百廿萬元，昨天在客家文化館進行歌曲創作賽決賽及超級擂台組歌唱賽決賽，來自全國各地的創作好手及歌唱常勝軍摩拳擦掌、力拚最高榮譽；十九、廿六日和四月九日的週日另有幼幼親子組、萌客組、未來組，狀元及樂齡組、合唱大賽決賽，喜歡客家音樂的民眾可把握機會前往觀賞。
今年有卅七首歌曲投稿創作賽，還有來自加拿大的投稿角逐，可惜初審沒有入圍，初審入圍的十六首歌曲創作團隊，昨天依序上場用歌喉及創意詮釋各自的創作。
還有父女同台 加入感性口白
其中，曾獲金曲獎最佳客語歌手的邱廉欽用韓語「你好」的諧音，創作「你有較瘦喔」的有趣客語健身操歌曲；薪傳師葉人瑋包辦詞曲創作，用動人的歌聲表達祖孫濃厚親情；二本貓樂團的賴予喬創作「紅紅」，歌名與父親的名字發音相同，昨天父女倆同台還加入感性口白。
另有50名唱將 拚超級擂台寶座
下午登場的超級擂台組歌唱大賽，聚集五十名身經百戰、獲獎無數的唱將，包括一對母女檔參賽，累積許多參賽經驗的女兒張馨文演唱輕快的「油桐作客」，母親范釋勻展現唱功演唱「相思苦問蒼天」，母女經常一起練唱，如今同台爭奪決賽獎項；客家流行音樂節參賽選手曾仲瑋唱作俱佳，同時參加創作賽和超級擂台組。
與賽者還有曾受邀赴日演出的劉亦岑、劉奕彤姊妹，已發行專輯的歌手顏湘婷，以及來自中國廣東、馬來西亞的好手報名，參賽者李元智對著搬上舞台的偶像立牌深情演唱客語歌曲「掌中印」，曲末以手中的「印」字作為創意結尾，吸引全場目光。
客家事務局長蔣絜安表示，參賽的客家新創歌曲融合傳統元素與時下流行歌曲特色，令人耳目一新，或以音符記錄愛戀心情與思鄉情懷，或寫下對社會萬象的觀察筆記，還有呈現桃園在地特色的作品，連三月二日正式通車的機場捷運也列入創作主題，未來將彙整得獎作品錄製合輯，進行非營利性推廣，為客家流行音樂注入新活力。
系列賽事將於四月卅日在平鎮區新勢公園舉行的草地音樂會公布得獎名單並進行頒獎典禮。
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