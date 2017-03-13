〈中部〉豐原掃墓接駁車 2天近5千人搭

2017-03-13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清明祭祖熱季到，市府推出公墓免費掃墓接駁公車服務，首週率先由豐原區啟動，配合民眾需求甚至清晨六點就發車服務，首週即近五千人次搭車提早完成祭祖；民政局指出，至四月四日前，包括豐原、太平、霧峰、后里及沙鹿區均有相關服務，歡迎民眾利用。

民政局長蔡世寅指出，為方便民眾祭祖掃墓，市府推出包括各區服務站、交通接駁、掃墓用具、除草等便民服務，其中以公墓除草、掃墓專車等服務最有需求。

針對公墓除草作業，生命禮儀管理處長陳志銘指出，為便利民眾掃墓祭祖，已先針對全市一七九處、約八○七公頃的墓區進行除草作業，預計在清明節前完成。

至於掃墓專車，生管處則針對交通較不便利、道路狹窄或停車位少的公墓區規劃免費掃墓接駁公車，今年包括豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰區等均與區公所合作，推出免費掃墓接駁公車。

接駁公車由豐原區率先登場，生管處指出，以豐原區觀音山的納骨塔、第八及第十二公墓為主要接駁目的地，該區墓位及塔位逾三萬個，但前往山區道路狹窄且停車位不足，不少掃墓車輛均停靠路邊，更惡化路況。

生管處指出，豐原區的免費接駁車自上午六點起發車到中午截止，為便利民眾祭祖，接駁車採隨到有車隨發的服務，儘管距離清明節還有近三週時間，兩天週休二日服務下來，已逾四千八百人次使用。 除豐原區外，其餘四區也將陸續啟動接駁車服務，民眾可向四區的區公所洽詢。