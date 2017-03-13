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〈中部〉（台中）大安海堤種樹2500棵 高鐵贈苗千株

2017-03-13

〔記者歐素美、何宗翰／台中報導〕農業局昨在大安海堤舉辦植樹活動，市長林佳龍與民眾手植兩千五百棵樹木，防風定沙；台中高鐵站也舉辦「帶小樹苗去旅行」活動，贈送千棵台灣原生種樹苗給旅客，希望小樹苗隨著旅客腳步在台灣各處長大成樹。

農業局等單位昨聯手在大安海堤舉辦植樹活動，林佳龍與五百位民眾一起手持鏟子掘土，將一棵棵具有防風效果的苗木種下，市議員吳敏濟也到場響應。

林佳龍表示，種樹是最簡單、根本、有效的減碳方式，每種一棵廿年生林木，每年就可減碳十一至十八公斤，明年台中將舉辦世界花卉博覽會，邀請市民一起綠化、美化生活環境。

農業局說，大安地區多風沙及鹽霧，種植的苗木以厚葉石斑木、白千層、羅漢松、黃槿、水黃皮、日本女真、草海桐及木麻黃為主，除營造複層林，也兼顧防風及景觀效益。

台中高鐵站也舉辦「帶小樹苗去旅行」活動， 高鐵執行長鄭光遠表示，今年和林業試驗所合作，準備一千棵羅漢松、青剛櫟、革葉石斑木等台灣原生種樹苗，邀請梧桐基金會志工擔任解說，介紹各種種樹知識，樹苗包裝也是用玉米澱粉製成的可分解提袋。

另台中市春季親子健行活動昨在太平區坪林森林公園舉行，一百多名八十歲以上、總計超過一萬歲的爺奶們，共同植樹愛地球，市議員李麗華說，結合植樹節，敬老種樹愛地球是非常有意義的活動。

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  • 台中高鐵站舉辦「帶小樹苗去旅行」，贈送千棵台灣原生種樹苗給旅客。（記者何宗翰攝）

    台中高鐵站舉辦「帶小樹苗去旅行」，贈送千棵台灣原生種樹苗給旅客。（記者何宗翰攝）

  • 市長林佳龍親手植樹。（記者歐素美攝）

    市長林佳龍親手植樹。（記者歐素美攝）

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