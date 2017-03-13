〈中部〉（台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠

2017-03-13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市的借書證不只能借書，拍婚紗、吃火鍋甚至看牙，憑證能獲贈婚紗組、打折甚至還能免掛號費，台中市立圖書館加強特約商店異業結盟，讓借書證有附加超值功能，讓愛書人享受「特別待遇」。

中市圖指出，台中市去年度借閱總冊數首度破千萬，除增加圖書館的服務包括延長夜間開放及與戶政系統合辦新生兒借書證等加值服務外，今年也加強借書證功能，盼能再吸引民眾辦證擁抱書香。

172商店結盟 牙醫中醫也加入

中市圖指出，加強借書證的功能，除每卡借書冊數增加外，更積極與商家進行異業結盟，結合民間企業共同推廣閱讀，民眾只要持有中市圖借書證或公共圖書館聯盟借書證到特約商店消費，即可享有折扣優惠或贈品。

目前已有一七二家業者加入特約商店，除與閱讀直接相關的書店、文具店外，更擴及餐飲、電影院、服飾、民宿、戶外休閒用品、運動用品店，甚至拍婚紗、買珠寶等，均可享「特別待遇」。

中市圖指出，民眾生活所需如吃火鍋、用餐或配眼鏡、看電影等，到特約商店消費可享折扣優惠外，豐原區有婚紗店推出持借書證可享加贈三組照片優惠，中區、大甲區也有珠寶業者推出持卡享折扣或贈送小禮品，后里區甚至有持卡修機車享折扣優惠。

此外，北屯、豐原、后里、烏日、清水及沙鹿區等，均有牙醫或中醫診所配合推出持借書證可享減免掛號費的優惠等。

中市圖指出，積極打造借書證好處多多服務，目前全市已有廿個區有特約商店，未來也會再積極擴充異業結盟的店家，也歡迎具有統一編號的優良店家一起加入異業結盟行列，共同推廣城市閱讀。