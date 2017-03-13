〈中部〉（台中）首次辦護照 4戶政所15日開辦

2017-03-13

〔記者黃鐘山／台中報導〕初次申辦護照，戶政事務所代勞。市府方便民眾申辦護照，十五日起在北屯、大里、豐原及清水等四區戶政事務所，試辦「首次申請護照代辦」服務，民眾不必再跑到南屯區黎明新村，只須檢附相關文件及護照規費即可就近申辦。

北屯、大里、豐原及清水4區

外交部領事事務局規定，國人首次申請普通護照，必須本人親自到領務局或外交部中、南、東部、雲嘉南辦事處辦理；未能親自辦理者，則須親自持申請護照應備文件，向戶政事務所臨櫃辦理「人別確認」，再委由親屬或旅行社等，至外交部上述單位申辦。

市府民政局說，協助民眾申請護照，今年三月十五日起，將在北屯、大里、豐原及清水區戶政事務所，試辦「首次申請護照代辦」服務。填具「委託代辦護照切結書」，檢附相關身分證明文件及護照規費，約七個工作天即可領照。試辦三個月，至六月十四日止。

一次完成 省時、省錢真便民

市議員邱素貞、曾朝榮指出，按交通部觀光局統計，去年超過一四五八萬人次出國，較前年的一三一八萬人次增加一四○萬人次，較一○三年的一一八四萬人次增加四一五萬人次，國人出國人數逐年遞增，市府試辦「護照代辦」服務，簡政便民值得肯定。

邱素貞、曾朝榮認為，人別確認與護照申辦一次完成，不用再跑戶政事務所和外交單位，也不必委託業者，省錢、省時又省事，是辦理護照的大福音。戶政事務所代辦護照申請服務，未來民眾辦護照將更方便，希望民政單位加強宣傳，讓市民廣為利用。

民眾張先生說，好不容易兒子要帶他出國玩，但第一次辦護照，讓他很頭痛。兒媳平常上班工作忙，沒時間帶他辦理，證件交給旅行社代辦又不放心，正在苦惱之際，聽說到戶政事務所走一趟就搞定，市民出國辦護照很簡單，讓他很高興，開心準備第一次出國旅遊。