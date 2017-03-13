〈中部〉投市新豐國小 網球場草皮像跳格子

2017-03-13

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市新豐國小人工草皮網球場，因年久失修，破損嚴重，導致意外迭傳，民怨四起，南投縣軟網協會主委陳昭煜允諾，將連同竹山國中網球場新建案，向中央一併爭取所須約千萬元的經費來整修。

南投市新豐國小係縣內唯一的人工草皮網球場，設立至今約二十年，球場上人工草皮嚴重磨損、破舊，東掉一塊、西缺一角，出現大小不一的坑洞，球友說，目前在該球場打網球就好像在玩「跳格子」，稍有不慎即有被絆倒的危機，危及大家運動安全，盼校方儘速改善。

南投縣軟網協會主委陳昭煜指出，新豐國小已就網球場提出改善計畫，將以人工草皮為主，進行相關設施汰舊換新，所須經費約三百萬元，遠超過校方所能負荷的範圍，協會將協助向縣府及中央爭取。陳昭煜也說，竹山國中同意將網球納入學校特色發展，協會也將與縣府攜手向中央爭取網球場興建經費。