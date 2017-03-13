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〈中部〉埔里山城馬拉松 跑到哪吃到哪

2017-03-13

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕埔里山城馬拉松活動，昨在南投縣埔里鎮地母廟鳴槍起跑。

共有六千名選手在鄉間小路慢跑，沿途有十九個補給站，茭白筍、烤豬、巧克力，讓選手跑到哪兒吃到哪兒，而主辦單位為每名選手準備有其姓名的筆記本，讓參加者大呼「感心」。

埔里山城派對馬拉松活動，六千名選手清晨六時許在埔里地母廟停車場，依全馬、超半馬、挑戰三組依序鳴槍出發，沿線會經過主幹道，但有很多路段是鄉間小路，選手可跑在茭白筍田間，飽覽農村風光。

這項由埔里鎮公所、18度C文化基金會主辦的路跑活動，在沿途設置十九個補給站，除有運動飲料外，還有烤豬、茭白筍、巧克力…等屬於埔里特色的農特產品和點心，因此參加的選手沿路都可品嘗美食、甜點，返回終點站後，現場有數十攤的園遊攤位，讓選手飽餐後再回家。

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  • 埔里山城派對馬拉松活動，選手在鄉間小路慢跑，可飽覽農村風光。（楊登耀提供）

    埔里山城派對馬拉松活動，選手在鄉間小路慢跑，可飽覽農村風光。（楊登耀提供）

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