〈中部〉太陽能車競賽 拔河競速飆創意

2017-03-13

〔記者顏宏駿／大村報導〕私立大葉大學機械與自動化工程學系承辦「全國高中高職太陽能車競賽」，比賽分拔河賽和競速賽、創意賽，來自全國五十二間高中職學生同場較勁，最由致用高中獲得車輛拔河競賽第一名，霧峰農工勇奪行駛計時競賽第一名，創新技術競賽第一名為曾文農工。

霧峰農工的選手黃建韋說，他獲獎的關鍵是先讓車子輕量化，再考慮如何增加速度，並將現有的模型車減去不必要的配件，車身與底盤都打洞處理，使得整體重量只有四百五十公克，因此跑出行駛計時的最佳成績。

拔河賽事獲勝的致用高中學生洪幸男說，大葉大學的太陽能車研習營讓其獲益良多。

致用高中學生他們也透過網路蒐集資料，觀察各式太陽能車的設計，甚至上國外學術相關科系的網站，看他們的研究報，整台車調整了快五十次才定案，比賽時緊張到雙腳發抖，但最後榮獲第一名肯定，讓他們相當開心。