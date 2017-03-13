〈中部〉現煮熱咖啡 白豐銘招待信眾

2017-03-13

〔記者湯世名／彰化報導〕在地人情味！彰化市南瑤宮媽祖笨港進香活動於昨日起駕，平常都在南瑤宮拜拜的咖啡業者白豐銘不惜成本，起駕當天騎著環保電動腳踏車，沿途以現煮熱咖啡招待信眾「喝免驚」，讓信眾進香遶境還能喝到當季新鮮咖啡豆煮出的香醇咖啡，傳承彰化媽進香文化。

在彰化市開咖啡店的白豐銘說，受到之前醫師陳俊德發起「打卡免費喝咖啡」的感動，這次他也出動進口的環保電動腳踏車，將在南瑤宮媽祖起駕當天，跟隨媽祖鑾轎從南瑤宮出發，車上備有大量的新鮮咖啡豆，沿途現煮熱咖啡，免費讓信眾享用，直到秀水鄉境為止，想品嘗濃郁咖啡香的信眾可別錯過！

彰化市民代表楊富鈞表示，陳俊德與白豐銘都是在地彰化人，平常都會去南瑤宮拜拜，對於媽祖有特別的情感，這次進香不計成本請信眾喝咖啡，難能可貴，希望年輕人加入古禮進香活動，了解媽祖文化的精髓。