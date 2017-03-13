| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下半天變天！ 北台灣轉有雨深夜急凍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉南瑤宮媽祖笨港進香 5萬信徒隨行

2017-03-13

展開為期七天六夜活動

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化南瑤宮媽祖徒步笨港進香昨日起駕，展開為期七天六夜的活動，彰化縣長魏明谷等人參加起駕典禮，並祈求國泰民安、風調雨順。而在昨天起駕之後，預計有超過五萬名信徒，陪同媽祖並以徒步前往笨港。

彰化南瑤宮建於清乾隆三年（西元一七三八年），主祀媽祖，民間稱其為「彰化媽」（外媽祖），由於其香火源自「笨港」媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，每年都有信徒前往笨港進香，迄今已有二百多年歷史，是台灣目前最為久遠的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

為護衛媽祖聖駕，當地從清代嘉慶年間至日治時期，陸續成立十個「媽會」，前往笨港進香活動，除了新大媽會依慣例不主辦外，其餘九個媽會分三組分年輪辦進香事宜，今年丁酉年輪由老二媽會、興二媽會與老五媽會合辦，稱為「二媽年」。

300公里路途經25鄉鎮市

昨天的進香起程活動，彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍、前內政部長余政憲等人都到場參加。魏明谷指出，由於媽祖神威顯赫、庇佑眾生，才能讓隨香信眾每年都增加，也藉由此一進香活動，祈求國泰民安、風調雨順，進香過程圓滿順利，更祈求媽祖繼續護持庇佑。

彰化市長邱建富則表示，南瑤宮媽祖徒步笨港進香為期七天六夜，沿路經過有廿五鄉鎮市約三百公里，今年參與人數相當多，進香多年來流傳非常有名的諺語「大媽愛吃雞、二媽愛冤家、三媽愛潦溪」，因此今年盛況空前。

南瑤宮笨港進香活動昨日起駕後，將沿著百年進香路，分別駐蹕彰化埤頭、雲林虎尾、北港，十五日抵笨港天后宮「換龍袍」，當晚於新港奉天宮舉行「祝壽大典」，返程駐蹕西螺、北斗，十八日回鑾彰化南瑤宮。

廣告
  • 彰化南瑤宮媽祖（彰化媽）到笨港進香活動，已持續二百多年之久。（記者林良哲攝）

    彰化南瑤宮媽祖（彰化媽）到笨港進香活動，已持續二百多年之久。（記者林良哲攝）

  • 彰化南瑤宮昨天由法師舉辦儀式，正式啟動徒步笨港進香活動。（記者林良哲攝）

    彰化南瑤宮昨天由法師舉辦儀式，正式啟動徒步笨港進香活動。（記者林良哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
《嘉市鐵路高架化》喜︰帶動發展 憂︰抬高地價

行政院長林全昨宣布啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，有民眾為嘉市發展出現新契機歡欣鼓舞，但也有民眾持反對意見，尤其針對鐵路周邊土地徵收及規劃、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：〈中部〉南瑤宮媽祖笨港進香 5萬信徒隨行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.