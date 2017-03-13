〈中部〉南瑤宮媽祖笨港進香 5萬信徒隨行

2017-03-13

展開為期七天六夜活動

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化南瑤宮媽祖徒步笨港進香昨日起駕，展開為期七天六夜的活動，彰化縣長魏明谷等人參加起駕典禮，並祈求國泰民安、風調雨順。而在昨天起駕之後，預計有超過五萬名信徒，陪同媽祖並以徒步前往笨港。

彰化南瑤宮建於清乾隆三年（西元一七三八年），主祀媽祖，民間稱其為「彰化媽」（外媽祖），由於其香火源自「笨港」媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，每年都有信徒前往笨港進香，迄今已有二百多年歷史，是台灣目前最為久遠的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

為護衛媽祖聖駕，當地從清代嘉慶年間至日治時期，陸續成立十個「媽會」，前往笨港進香活動，除了新大媽會依慣例不主辦外，其餘九個媽會分三組分年輪辦進香事宜，今年丁酉年輪由老二媽會、興二媽會與老五媽會合辦，稱為「二媽年」。

300公里路途經25鄉鎮市

昨天的進香起程活動，彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍、前內政部長余政憲等人都到場參加。魏明谷指出，由於媽祖神威顯赫、庇佑眾生，才能讓隨香信眾每年都增加，也藉由此一進香活動，祈求國泰民安、風調雨順，進香過程圓滿順利，更祈求媽祖繼續護持庇佑。

彰化市長邱建富則表示，南瑤宮媽祖徒步笨港進香為期七天六夜，沿路經過有廿五鄉鎮市約三百公里，今年參與人數相當多，進香多年來流傳非常有名的諺語「大媽愛吃雞、二媽愛冤家、三媽愛潦溪」，因此今年盛況空前。

南瑤宮笨港進香活動昨日起駕後，將沿著百年進香路，分別駐蹕彰化埤頭、雲林虎尾、北港，十五日抵笨港天后宮「換龍袍」，當晚於新港奉天宮舉行「祝壽大典」，返程駐蹕西螺、北斗，十八日回鑾彰化南瑤宮。