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〈中部〉雲林故事館修樹 垃圾一週未清

2017-03-13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣定歷史建物雲林故事館前修剪下來的樹枝垃圾堆放一星期未清，虎尾公所清潔隊以該處委外經營為由拒絕清運；經營單位則表示，因修剪下的枝葉可當堆肥，已委託小農協助處理中。

前身為虎尾郡守官邸的雲林故事館，歷經日治時期虎尾郡守、二戰後區長、雲林地方法院院長宿舍等，因年久失修被閒置，後由地方發起保存，二○○一年年列為雲林縣縣定歷史建築修復，二○○七年作為雲林故事館，委託雲林故事人協會經營。

雲林故事館為整理環境，六日僱工修剪館區裡的植栽及枯樹枝，原想請託虎尾公所清潔隊協助清運，未料受限雲林縣垃圾問題嚴重，清潔隊需嚴格管控非家戶垃圾源頭，加上故事館是委外營運所以婉拒。

館方先行找來小農載走約三分之一修剪下來的樹枝，其餘原希望能有更多公民參與提供或協助解決，才發現公民的冷漠，館方承諾會在最短時間內完成清運。

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  • 雲林故事館前修剪下來的樹枝垃圾堆放一星期未清，館方盼喚起公民參與清運。（記者廖淑玲攝）

    雲林故事館前修剪下來的樹枝垃圾堆放一星期未清，館方盼喚起公民參與清運。（記者廖淑玲攝）

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