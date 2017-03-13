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〈中部〉醫師假日回鄉看診 鄉親好窩心

2017-03-13

〔記者陳燦坤／水林報導〕醫師黃勳雄繼承父志，昨天回到水林父親過去開業的診所看病，雖然黃勳雄每週僅在這裡看診半天，但病患相當開心，以後就醫可以更方便，而黃勳雄看到昔日長輩及兒時好友親切問候，內心也格外溫馨。

水林鄉農會提供的閒置倉庫昨天起成為黃勳雄巡迴服務水林南七村的診間，原訂上午八時看診，黃勳雄夫婦與兩名診所的護士搭車剛抵達，門口等候看診的患者已大排長龍，其中不乏是黃勳雄的童年好友，由於地方人口老化，許多七、八十歲老人行動不便，幸好熱心義工協助就醫。

黃勳雄母親當年則是水林南七村少數幾個助產士之一，許多村民告訴他幾乎家裡兄弟姊妹都是黃母接生。

水林南七村因交通不便，地方沒有醫療診所，民眾就醫需搭巿區醫院的交通車相當麻煩，現在得知黃勳雄返鄉開業，雖然每週僅週日上午八時到十一時三十分看診，但他們已經很滿足。黃勳雄則認為，過去父親在這家診所開業時他常在附近遊戲，返鄉看診是希望回饋故鄉，重新接觸熟悉的環境與親友，他內心十分感動。

當初建議黃勳雄返鄉行醫的藥劑師張振裕，早已從醫院退休返鄉養老，因不忍地方老人領取長期慢性處方簽需往返住家醫院兩地，遂在蔦松村開西藥房，方便老人領藥，但看診問題終究沒解決，在一次偶爾機會下，他情商黃勳雄返鄉看診，沒想到黃勳雄竟同意。

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  • 黃勳雄昨天在父親曾開業的診所看診，遇到不少童年好友。（記者陳燦坤攝）

    黃勳雄昨天在父親曾開業的診所看診，遇到不少童年好友。（記者陳燦坤攝）

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