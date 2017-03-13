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〈中部〉《嘉市鐵路高架化》喜︰帶動發展 憂︰抬高地價

2017-03-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕行政院長林全昨宣布啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，有民眾為嘉市發展出現新契機歡欣鼓舞，但也有民眾持反對意見，尤其針對鐵路周邊土地徵收及規劃、市定古蹟嘉義車站及鐵路文化歷史存留等，都成熱門討論話題。

嘉市博愛社區大學月初一場公民座談，要求市府計畫資訊應透明、公開，分區舉辦說明會、聽證會，讓公民充分參與，且應主動評估計畫區內建築的文化資產保存價值。

市交通觀光處副處長長林青萍回應，已規劃架設官網公布計畫概要等資料，文化局也會進行沿線文資盤點；交觀處交通工程科長賴義龍表示，鐵路路廊用地大部分使用台鐵土地，局部寬度不足處才會進行土地徵收，需地範圍待基本設計定案才確定，嘉義車站目前規劃保留在市區，是否遷移還待集思廣益。

安里長李憲桐說，對鐵路高架化樂見其成；公民團體「翻轉嘉義工作隊」成員林詩涵、黃鈺婷則認為此計畫將抬高土地價格，將發動連署傳達不同的市民意見。

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  • 翻轉嘉義工作隊成員林詩涵昨在啟動儀式場邊抗議，反對鐵路高架化。（記者王善嬿攝）

    翻轉嘉義工作隊成員林詩涵昨在啟動儀式場邊抗議，反對鐵路高架化。（記者王善嬿攝）

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《嘉市鐵路高架化》喜︰帶動發展 憂︰抬高地價

行政院長林全昨宣布啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，有民眾為嘉市發展出現新契機歡欣鼓舞，但也有民眾持反對意見，尤其針對鐵路周邊土地徵收及規劃、…

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