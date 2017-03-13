〈中部〉《嘉市鐵路高架化》全長達10.9公里 115年通車
2017-03-13
〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉市報導〕嘉義市區鐵路高架化計畫預計民國一百一十五年完工，市府須分擔配合款三十八．九億元，市長涂醒哲昨說，此計畫對嘉義整體發展是宏觀的投資，將逐年編列預算、籌措經費。
嘉市自八十三年訴求鐵路地下化，後因經費龐大，轉而爭取鐵路高架化，但沈寂近三十年。該計畫範圍從牛稠溪北端至北回歸線站南端，全長十．九公里，工程包括新建高架鐵路橋（高架段長度約七．九公里）、新建高架車站二處（嘉北站、嘉義新站） 、新建地面車站一處（北回站）、新建水上（嘉義）車輛基地，貫通鐵路沿線十二處橫交道路隔閡、消除七處平交道、二處地下道及三處陸橋。
嘉義車站規劃部分，除保存現有車站，新車站分為車站轉乘的「交通轉運區」、接駁阿里山林鐵及觀光旅宿的「鐵道藝術區」跟在地文化、商圈的「創意文化區」。
市交通觀光處長鄭君健表示，此計畫預計今年核定開工，一百一十五年元月通車，市府已整合相關局處成立推動小組；交觀處辦理「交通系統縫合」招標案，已有廠商投標。
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