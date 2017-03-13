〈中部〉嘉市鐵路高架化 市府負擔降7成
〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕行政院長林全昨天南下嘉義市，宣布啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，他表示，計畫總經費二百七十五億餘元，納入「前瞻基礎建設特別預算」，行政院最近會核定，特別預算條例本月送立法院審議，盼能儘速通過，本會期結束前將特別預算案送立院審議。
從128億元減至38.9億元
林全說，五二○後每次來嘉義，涂醒哲都緊迫盯人和他討論很多問題，最大一項就是鐵路高架化，他有放在心上，評估嘉市並非如直轄市有捷運，中央補助重新檢視調整，嘉市配合款降到三十八．九億元，以九年分擔，嘉市可負擔，甚至有能力做其他建設。
「這是很大的紅包。」涂醒哲表示，嘉市從原分擔一百二十八億元，迄今降約七十％，全案將帶動周邊建設、土地開發估上千億元效益，這是給市民最好的禮物。
啟動儀式昨早在嘉義車站前廣場舉行，林全、交通部長賀陳旦、涂醒哲、李俊俋、市議長蕭淑麗等人，手按玻璃球象徵計畫啟動，市議員、里長、宮廟與社團人士鼓掌歡呼「等了二十八年，終於等到了」、「感謝小英總統鐵高美夢成真」。
林全︰縫合都計建設
林全期許鐵路高架化不只有交通運輸效益，還要「小針美容」，縫合都市計畫、污水下水道等地下建設，並將觀光、產業及居住環境改善納入考量；賀陳旦表示，嘉市因阿里山鐵路早年就是觀光重鎮，鐵路再生後結合綠色交通工具，將與地方共同朝深度小旅行目標發展。
鐵路周邊土地依交通部鐵路改建工程局初步規劃五大分區，包括嘉北站北方二．三公里處到世賢路北段的策略產業發展區、世賢路北段至北興陸橋的林業文化發展區、北興陸橋至嘉雄陸橋的鐵道核心發展區、嘉雄陸橋至世賢路南段的科技產業發展區及世賢路南段至水上站北方的生態綠廊發展區，還有嘉北產業園區、阿里山觀光門戶、車站專用區開發及產業創新研發中心等四大亮點。
市府都發處都市計畫科長吳垂楊表示，市府也會自擬提高土地利用價值的版本，如火車站周邊工業區已無工業生產功能，希望轉型具運輸、林業觀光及商業功能，十七日在文化局演講廳舉辦研討會，了解各界看法。
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行政院長林全昨宣布啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，有民眾為嘉市發展出現新契機歡欣鼓舞，但也有民眾持反對意見，尤其針對鐵路周邊土地徵收及規劃、…
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標題：〈中部〉嘉市鐵路高架化 市府負擔降7成
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