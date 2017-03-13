| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下半天變天！ 北台灣轉有雨深夜急凍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉嘉市鐵路高架化 市府負擔降7成

2017-03-13

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕行政院長林全昨天南下嘉義市，宣布啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，他表示，計畫總經費二百七十五億餘元，納入「前瞻基礎建設特別預算」，行政院最近會核定，特別預算條例本月送立法院審議，盼能儘速通過，本會期結束前將特別預算案送立院審議。

從128億元減至38.9億元

林全說，五二○後每次來嘉義，涂醒哲都緊迫盯人和他討論很多問題，最大一項就是鐵路高架化，他有放在心上，評估嘉市並非如直轄市有捷運，中央補助重新檢視調整，嘉市配合款降到三十八．九億元，以九年分擔，嘉市可負擔，甚至有能力做其他建設。

「這是很大的紅包。」涂醒哲表示，嘉市從原分擔一百二十八億元，迄今降約七十％，全案將帶動周邊建設、土地開發估上千億元效益，這是給市民最好的禮物。

啟動儀式昨早在嘉義車站前廣場舉行，林全、交通部長賀陳旦、涂醒哲、李俊俋、市議長蕭淑麗等人，手按玻璃球象徵計畫啟動，市議員、里長、宮廟與社團人士鼓掌歡呼「等了二十八年，終於等到了」、「感謝小英總統鐵高美夢成真」。

林全︰縫合都計建設

林全期許鐵路高架化不只有交通運輸效益，還要「小針美容」，縫合都市計畫、污水下水道等地下建設，並將觀光、產業及居住環境改善納入考量；賀陳旦表示，嘉市因阿里山鐵路早年就是觀光重鎮，鐵路再生後結合綠色交通工具，將與地方共同朝深度小旅行目標發展。

鐵路周邊土地依交通部鐵路改建工程局初步規劃五大分區，包括嘉北站北方二．三公里處到世賢路北段的策略產業發展區、世賢路北段至北興陸橋的林業文化發展區、北興陸橋至嘉雄陸橋的鐵道核心發展區、嘉雄陸橋至世賢路南段的科技產業發展區及世賢路南段至水上站北方的生態綠廊發展區，還有嘉北產業園區、阿里山觀光門戶、車站專用區開發及產業創新研發中心等四大亮點。

市府都發處都市計畫科長吳垂楊表示，市府也會自擬提高土地利用價值的版本，如火車站周邊工業區已無工業生產功能，希望轉型具運輸、林業觀光及商業功能，十七日在文化局演講廳舉辦研討會，了解各界看法。

廣告
  • 行政院長林全昨出席鐵路高架化計畫啟動儀式，嘉義市議員、里長都出席同賀。（記者王善嬿攝）

    行政院長林全昨出席鐵路高架化計畫啟動儀式，嘉義市議員、里長都出席同賀。（記者王善嬿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
《嘉市鐵路高架化》喜︰帶動發展 憂︰抬高地價

行政院長林全昨宣布啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，有民眾為嘉市發展出現新契機歡欣鼓舞，但也有民眾持反對意見，尤其針對鐵路周邊土地徵收及規劃、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：〈中部〉嘉市鐵路高架化 市府負擔降7成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.