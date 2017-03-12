〈南部〉送手沖咖啡 女大生溫暖流浪者

2017-03-12

送出逾百杯 走過台北、中壢、台南等地

〔記者劉婉君／台南報導〕為流浪者沖一杯名叫溫暖的咖啡！國立台南藝術大學材質系三年級學生范馨文，將行李箱改造成咖啡吧台，發起「喝我咖啡」行動，拖著行李箱到台南、台北火車站、地下道、台南公園、台北龍山寺等地，免費沖咖啡給街頭的流浪者喝，去年十二月迄今，已送出超過一百杯。

范馨文一句「我可以為你沖咖啡嗎？」送出的不只是一杯咖啡，還有一份問候、陪伴，也是一段有溫度的故事。

故事的開端在范馨文大一時出車禍接受脊椎手術，因神經受損、無法行走，害怕自己再也不能走路，卻又不敢告訴家人，而感到沮喪、擔憂又孤單，當時表哥的一杯手沖咖啡，讓她發現「原來咖啡可以不只是咖啡，還能這麼溫暖。」讓她立誓只要能走出醫院，也要為他人沖一杯有溫度的咖啡。

經過半年的復健，再花兩年多學習手沖咖啡，去年十月，她展開行李箱吧台的藝術改造，十二月展開「喝我咖啡」行動，足跡到過台南火車站、地下道、台南公園、台北火車站、台北龍山寺、中壢中山公園，旅程中，別人提著行李返鄉，她拖的則是行動咖啡吧台。

在木質的吧台上，可以看到每一次行動留下的痕跡，一個個簽名，代表的是一杯杯成功送出的咖啡，還有流浪者以圖畫答謝，檯面上還有不易注意到的小凹痕，每一個都是一次拒絕。

老師、同學贊助 范馨文當「信差」分享故事

范馨文說，「喝我咖啡」是待用咖啡的另一種形式轉換，她以訪客的方式，在為流浪者沖咖啡時，有時流浪者會幫忙磨咖啡豆，彼此聊天、分享故事，成為朋友，也因為行李箱吧台很醒目，「很多人覺得我很奇怪，就會回頭多看一眼」，希望讓更多人關注到流浪者。

她也會將遇到的故事，在「喝我咖啡」粉絲專頁上分享，許多老師、同學及學長姊知道後，贊助咖啡豆或送暖暖包，用不同的方式參與，成就了「待用咖啡」，「我只是傳送、傳達溫暖的信差。」

她說，雖然看起來自己是送咖啡給流浪者喝，但收穫其實更多，因為她聽到很多人生故事，學習到真實生活不同的面向，「因為想做，所以就做了，未來也會繼續做下去。」