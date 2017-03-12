〈南部〉蘭展回饋地方 1.5萬株大方送

2017-03-12

今天下午六點前上官網申請

〔記者楊金城／後壁報導〕為感謝地方的支持與協助，承辦後壁台灣國際蘭展的成大研發基金會決定蘭展結束後，將送出布展的一萬五千株蘭花回饋公益團體及社區，今天下午六點前可上蘭展官網申請。

這是台灣國際蘭展舉辦十三年來，首次將布置蘭展的蘭花捐出去，成大基金會捐贈布置的花材是蘭展「爭奇館」的蘭花，有萬代蘭、蝴蝶蘭、文心蘭、嘉德麗雅蘭、拖鞋蘭和樹蘭等品種；以市價來說，每株蘭花少說也要一、二百元。當中又以從泰國空運來台布置「台灣帝雉」的萬代蘭和少見的樹蘭價值較高。

在後壁蘭花生技園區舉辦的台灣國際蘭展，將在十三日結束十天展期，開園以來天天吸引爆滿遊客來賞花，昨天是蘭展社區日，還邀請白河、柳營、鹽水社區熱力演出，並帶來社區特產內角紅土鹹蛋、香水蓮花茶及鹽水意麵等給遊客免費品嘗，為蘭展增加在地的溫情，大受遊客歡迎。

成大基金會承辦今年蘭展，首開蘭展敦親睦鄰的先例，把蘭展當作地方發展的大事，擴大與地方的連結，促進地方發展，不只邀請溪北多個社區參與協助交通管理、園區志工服務，也邀請社區表演，宣傳社區和特產。

蘭展明天結束後，也將在十四日送出布展的蘭花給事先申請的社區、公益團體領取，以達到不浪費及永續傳播蘭花生生不息的精神。